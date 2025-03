Turci zvládli odvetu v Maďarsku a postúpili do A-divízie

odveta play off Ligy národov



A/B-divízia:



Maďarsko - Turecko 0:3 (0:2)



Góly: 37. Callhanoglu (z 11 m), 39. Güler, 90. Bardakci



/prvý zápas: 1:3, Turecko postúpilo do A-divízie/







Srbsko - Rakúsko 2:0 (0:0)



Góly: 56. Maksimovič, 90.+1 Vlahovič, ČK: 68. Trauner (Rak.)



/prvý zápas: 1:1, Srbsko sa udržalo v A-divízii/







Škótsko - Grécko 0:3 (0:2)



Góly: 20. Konstantelias, 42. Karetsas, 46. Tzolis



/prvý zápas: 1:0, Grécko postúpilo do A-divízie/







B/C-divízia:



Island - Kosovo 1:3 (1:2)



Góly: 2. Oskarsson - 35., 45.+3 a 79. Muriqi, ČK: 69. Gunnarson (Island) po druhej ŽK



/prvý zápas: 1:2, Kosovo postúpilo do B-divízie/







Gruzínsko - Arménsko 6:1 (5:0)



Góly: 14. a 35. Mikautadze, 4. Harojan (vl.), 23. Čakvetadze, 27. Kiteišvili, 62. Kvaracchelija - 48. Sevikjan



/prvý zápas: 3:0, Gruzínsko sa udržalo v B-divízii/

Bratislava 23. marca (TASR) - Futbalisti Turecka si vybojovali účasť v A-divízii v nasledujúcom ročníku Ligy národov. Po domácom triumfe 3:1 zdolali Maďarsko aj v odvete play off v Budapešti 3:0.Turci rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase, keď najskôr Hakan Calhanoglu premenil pokutový kop v 37. minúte a krátko na to Arda Güler zvýšil na 2:0. Po prestávke uzavrel konečný súčet Abdülkerim Bardakci.Do "áčka" postúpili aj Gréci, ktorí po domácej prehre 0:1 so Škótskom zvládli odvetu v Glasgowe, kde triumfovali 3:0. V elitnej divízii budú naďalej aj Srbi po víťazstve 2:0 nad Rakúskom. Prvý zápas sa skončil remízou 1:1.Gruzínci budú hrať aj v nasledujúcom ročníku v B-divízii. Po triumfe 3:0 v Arménsku zdolali tohto súpera aj v nedeľnej domácej odvete hladko 6:1. Už v prvom polčase si vytvorili päťgólový náskok. Celý zápas v drese domácich odohral obranca Slovana Bratislava Guram Kašia, ďalšia opora "belasých" Tigran Barseghjan odohral za hostí tiež celý duel.