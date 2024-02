Turcotte si otvoril strelecký účet,Kings triumfovali na ľade Nashvillu

NHL - výsledky:



Detroit - Ottawa 2:3 pp,

Nashville - Los Angeles 2:4,

Anaheim - San Jose 3:2 pp

New York 1. februára (TASR) - Americký útočník Alex Turcotte zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Prispel ním k triumfu hokejistov Los Angeles na ľade Nashvillu 4:2 a vo svojom štrnástom dueli v profilige pridal aj asistenciu. Kings ukončili štvorzápasovú šnúru prehier." uviedol pred zámorské médiá 22-ročný Turcotte, draftová päťka z roku 2019. V prostrednej časti hry zvýšil na 2:0 pre Los Angeles. Hráči Nashvillu prestrieľali súpera 41:24, no výraznou oporou hostí bol český brankár David Rittich s 39 zákrokmi. "" prehrali tretí duel za sebou.Shane Pinto rozhodol na začiatku tretej minúty predĺženia o víťazstve Ottawy na ľade Detroitu 3:2. Zaujímavosťou je, že v extra čase nemali domáci puk v držaní ani raz. "" povedal po zápase Pinto, ktorý mal v stretnutí bilanciu 1+1. Brankár Joonas Korpisalo podržal hostí 23 zákrokmi. Za Detroit vyrovnal v tretej tretine na 2:2 Dylan Larkin, ktorý tak bodoval v dvanástom zápase v sérii.Anaheim otočil domáci súboj so San Jose a triumfoval 3:2 po predĺžení. O vyrovnanie na 2:2 sa 61 sekúnd pred koncom tretej tretiny postaral Troy Terry a v predĺžení potom bod navyše pre Ducks získal Frank Vatrano.