Turecká federácia suspendovala 149 rozhodcov za stávkovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vyšetrovanie vedie hlavná prokuratúra v Istanbule.

Autor TASR
Istanbul 31. októbra (TASR) - Turecká futbalová federácia (TFF) v piatok oznámila, že suspendovala rozhodcov v súvislosti s rozširujúcim sa stávkovým škandálom. Celkovo 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov potrestali zákazom činnosti na obdobie od ôsmich do dvanástich mesiacov, uviedol úrad na svojej webovej stránke.

Dodal, že vyšetrovanie pokračuje aj voči trom ďalším rozhodcom. Agentúra DPA informovala, že začiatkom tohto týždňa sa objavili obvinenia voči 152 rozhodcom, ktorí sú podozriví zo stávkovania na zápasy. Podľa televízie Habertürk prokuratúra vyšetruje aj viaceré kluby a hráčov, približne 3700 futbalistov je údajne pod drobnohľadom. Vyšetrovanie vedie hlavná prokuratúra v Istanbule.
