Turecká polícia zadržala ďalších podozrivých v stávkarskom škandále

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Razie sú súčasťou mesiace trvajúceho vyšetrovania manipulácie s futbalovými zápasmi. Polícia vykonala zásahy na tridsiatich troch adresách, jeden podozrivý je stále na úteku.

Autor TASR
Istanbul 20. februára (TASR) - Turecká polícia zadržala ďalších 32 podozrivých v rámci vyšetrovania stávkarskeho škandálu v krajine. Sú medzi nimi aj poprední funkcionári futbalových klubov. Polícia zasahovala v približne desiatich mestách a provinciách v okolí Istanbulu.

Razie sú súčasťou mesiace trvajúceho vyšetrovania manipulácie s futbalovými zápasmi. Polícia vykonala zásahy na tridsiatich troch adresách, jeden podozrivý je stále na úteku. Podľa agentúry DPA majú byť zadržaní obvinení z uzatvárania stávok na zápasy na legálnych platformách.

Medzi zadržanými sú poprední predstavitelia jedenástich klubov, vrátane šiestich z najvyššej tureckej futbalovej ligy.
