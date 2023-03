Turecká polícia zadržala muža, ktorý udrel do tváre hráča Fiorentiny

Istanbul 17. marca (TASR) - Turecká polícia zadržala muža, ktorý počas štvrtkovej odvety osemfinále futbalovej Európskej konferenčnej ligy medzi Sivassporom a Fiorentinou (1:4) udrel do tváre hráča hostí Alessandra Bianca.



Podľa videa na sociálnej sieti prenikli na konci stretnutia na trávnik dvaja muži a jeden z nich uštedril Biancovi silný úder. Stredopoliar Fiorentiny po zápase zverejnil fotografiu zo šatne, na ktorej má krvavý a opuchnutý nos a zranenú peru. Podľa agentúry DPA zvažoval podať na útočníka žalobu. Do vyšetrovacej väzby vzali aj druhého muža z incidentu.



Fiorentina sa po výsledkoch 1:0 a 4:1 prebojovala do štvrťfinále súťaže, v ktorom sa stretne s Lechom Poznaň.