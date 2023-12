Tureckého rozhodcu Melera v stredu prepustili z nemocnice

Ankara 13. decembra (TASR) - Tureckého futbalového rozhodcu Halila Umuta Melera v stredu prepustili z nemocnice, kde ho previezli po fyzickom útoku prezidenta klubu Ankaragücü. Faruk Koca spôsobil arbitrovi zlomeninu v tvárovej oblasti a otras mozgu.



K incidentu prišlo priamo na ihrisku v nadstavenom čase na konci pondelňajšieho zápasu medzi Ankaragücü a Caykurom Rizespor (1:1). Koca v utorok popoludní následne podal demisiu. "Demisiu som podal, pretože chcem zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu klubu, fanúšikov a komunity, v ktorej pôsobím. Viem, že tento incident, za ktorý nesiem zodpovednosť, nie je možné v spoločnosti akceptovať. Zároveň dúfam, že sa vďaka tejto kauze bude oveľa viac diskutovať o štrukturálnych problémoch tureckého futbalu," uviedol Koca podľa agentúry DPA.



Meler najprv schytal ranu päsťou do tváre od šéfa tureckého klubu, Kocovi následne prišli na pomoc ešte dvaja zástupcovia Ankaragücü. Všetkých útočníkov polícia zatkla. Po útokoch skončil 37-ročný rozhodca v nemocnici s otrasom mozgu. "Utrpel som zlomeninu pod okom, ale inak som v poriadku. Starajú sa tu o mňa veľmi dobre. Chcel by som sa poďakovať celému nemocničnému personálu, pretože mi veľmi uľahčujú priebeh rekonvalescencie," vyhlásil Meler.



Minister spravodlivosti Ali Yerlikaya odsúdil pondelňajší násilný incident. "Takéto incidenty sú na našich trávnikoch, ktoré sú základom mieru a priateľstva, neprijateľné," reagoval Yerlikaya.



Turecká futbalová federácia (TFF) v súvislosti s incidentom pozastavila klubu všetky zápasy domácej najvyššej súťaže. "Násilie nemá absolútne žiadne miesto vo futbale alebo mimo neho. Bez rozhodcov neexistuje tento šport. Rozhodcovia, hráči, fanúšikovia a zamestnanci musia byť v bezpečí, aby si mohli užívať hru. Vyzývam príslušné orgány, aby sa to rešpektovalo na všetkých úrovniach," uviedol na sociálnej sieti prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



Melerovi vyjadril podporu aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Šport je nezlučiteľný s násilím. Odsudzujem útok na rozhodcu Halila Umuta Melera a prajem mu skoré uzdravenie. Šport znamená mier a bratstvo, je nezlučiteľný s násilím. Nikdy nedopustíme, aby v Turecku dochádzalo k násiliu v športe," vyjadril sa Erdogan.