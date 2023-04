Turecko je jediný súper Veľkej Británie a Írska v kandidatúre ME 2028

Paríž 12. apríla (TASR) - Turecko je jediný súper Veľkej Británie a Írska v kandidatúre na usporiadanie futbalových majstrovstiev Európy v roku 2028. V stredu to oznámila Európska futbalová únia (UEFA) po tom, ako dostala dokumentáciu s ponukami od zainteresovaných krajín.



Riadiaci orgán európskeho futbalu uviedol, že Turecko sa postaví proti spoločnej kandidatúre Anglicka, Škótska, Walesu, Severného Írska a Írska na usporiadanie ME 2028.



Turecko sa uchádza aj o práva na turnaj v roku 2032 a jeho súperom bude Taliansko. "V nadchádzajúcich mesiacoch administratíva UEFA vyhodnotí každú z ponúk, pričom Výkonný výbor UEFA bude v októbri hlasovať o tom, kto získa právo usporiadať oba turnaje," citovala agentúra AFP vyhlásenie UEFA.



Rusko v uplynulom roku deklarovalo záujem o usporiadanie jedného z dvoch turnajov, ale UEFA vlani v máji oznámila, že nebude brať do úvahy žiadnu ponuku Ruskej futbalovej únie. Stalo sa tak po tom, ako ruským klubom a národným tímom pozastavili účasť vo všetkých súťažiach UEFA v dôsledku vojny na Ukrajine.



Spoločná ponuka Veľkej Británie a Írska na EURO 2028 je favoritom po tom, ako sa tieto krajiny vzdali plánu uchádzať sa o majstrovstvá sveta v roku 2030.



Turecko tentoraz dúfa v úspech po tom, čo v kandidatúre na usporiadanie ME 2024 prehralo s Nemeckom.



Úradujúci majster Európy Taliansko hostil európsky šampionát už dvakrát a to v rokoch 1968 a 1980. V prvom prípade dokázalo na domácom turnaji triumfovať.