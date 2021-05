Turecko na zozname červených krajín, finále LM v Istanbule je ohrozené

Londýn 7. mája (TASR) - Konanie finále futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 v Istanbule je ohrozené. Anglicko totiž pridalo Turecko do zoznamu krajín, pri ktorých vyžaduje po návrate povinnú 10-dňovú hotelovú karanténu. Britská vláda následne oznámila, že je otvorená myšlienke, aby sa duel uskutočnil na Ostrovoch.



Vo finále LM sa stretnú dva anglické kluby Manchester City a Chelsea Londýn, hrať sa má v sobotu 29. mája na Atatürkovom Olympijskom Štadióne v Istanbule. Organizátori plánujú vpustiť na štadión 10.000 fanúšikov oboch tímov. V Turecku však v poslednom čase rapídne vzrástol počet nakazených koronavírusom a z pohľadu Veľkej Británie sa stalo rizikovou krajinou. Vycestovanie do nej umožňuje iba z nevyhnutných dôvodov. Toto nariadenie môže mať vplyv na cestu hráčov oboch klubov do Turecka. Cestujúci, ktorí sa vracajú do Anglicka z krajín na červenom zozname, musia zostať na vlastné náklady 10 dní v karanténe v na to určených hoteloch, pričom jedlo im budú nosiť k dverám, informovala agentúra AP.



Britský minister dopravy Grant Shapps v reakcii vyhlásil, že "Spojené kráľovstvo je veľmi otvorené smerom k organizácii finálového zápasu Ligy majstrov na svojej pôde". Anglická Futbalová asociácia (FA) uviedla, že diskutuje o tejto možnosti s Európskou futbalovou úniou (UEFA), no dodala, že rozhodnutie je na UEFA. Anglický klub Aston Villa sa už medzičasom ponúkol, že usporiada finále LM na svojom štadióne v Birminghame.