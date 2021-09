Turecko po debakli s Holandskom prepustilo trénera Senola Günesa

Istanbul 10. septembra (TASR) - Turecká futbalová federácia v piatok oznámila ukončenie spolupráce s reprezentačným trénerom Senolom Günesom s okamžitou platnosťou. Reagovala tak na debakel 1:6 s Holandskom v kvalifikácii MS 2022.



"K rozviazaniu pracovnej zmluvy prišlo po vzájomnej dohode po jednej z najťažších prehier národného mužstva v histórii. Trénerovi Günesovi želáme veľa zdravia a všetko dobré v ďalšej kariére," citovala agentúra AFP z komuniké federácie.



Šesťdesiatdeväťročný kouč priviedol v roku 2002 Turecko do semifinále MS. Aj teraz sa do neho vkladali veľké nádeje, tím sa zdal byť dobre vyvážený skúsenými aj mladými hráčmi. Postúpil na preložené EURO 2020, tam ale prehral všetky tri zápasy v skupine so skóre 1:8. "Jediný, kto nesie zodpovednosť som ja. Zlyhanie padá na moju hlavu," chlapsky priznal tréner.