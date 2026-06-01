Pondelok 1. jún 2026
Turecko triumfovalo nad Severným Macedónskom jednoznačne 4:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Futbalisti Turecka sa skvelo naladili na blížiace sa majstrovstvá sveta, keď v prípravnom zápase zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 4:0. Reprezentácia talianskeho trénera Vincenza Montellu sa na šampionát prebojovala v „slovenskej“ barážovej vetve. V semifinále triumfovala nad Rumunskom 1:0 a rovnakým výsledkom si zabezpečili postup aj cez Kosovo, premožiteľa Slovenska. Severní Macedónci baráž nezvládli a na svetovom šampionáte sa nepredstavia.

Nórsko zvíťazilo v dueli účastníkov nadchádzajúcich MS nad Švédskom 3:1. O triumfe rozhodli všetkými troma gólmi už v prvom polčase, dvakrát sa presadil Jörgen Strand Larsen.

Čierna Hora zvíťazila v Plovdive nad Bulharskom v prípravnom zápase dvoch neúspešných kvalifikantov na MS 1:0. O jej víťazstve rozhodol v 68. minúte striedajúci Balša Sekulič.



prípravné zápasy:

Turecko - Severné Macedónsko 4:0 (2:0)

Gôly: 2. Kökcü, 16. Uzun, 53. Gül, 70. Yilmaz



Nórsko - Švédsko 3:1 (3:0)

Góly: 8. a 37. Larsen, 18. Nusa - 76. Isak



Bulharsko - Čierna Hora 0:1 (0:0)

Gôl: 68. Sekulič
