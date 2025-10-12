Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecký brankár Özer bez povolenia opustil reprezentačný kemp

Autor TASR
Istanbul 12. októbra (TASR) - Brankár Berke Özer bez povolenia opustil kemp futbalovej reprezentácie Turecka. Hráčovi francúzskeho Lille sa údajne nepáčilo, že nefiguroval v kádri na sobotný duel kvalifikácie MS v Bulharsku, ktorý jeho tím vyhral presvedčivo 6:1.

„Berke Özer po návrate do Istanbulu bez povolenia opustil naše tréningové centrum s odvolaním sa na to, že nebol v nominácii na včerajší zápas Bulharsko - Turecko. Takéto správanie je neprijateľné,“ uviedla v nedeľu vo svojom stanovisku Turecká futbalová federácia (TFF).

Turci v utorok v dôležitom súboji o druhú priečku privítajú Gruzínsko, pripomenula agentúra AFP. Španieli sú bez inkasovaného gólu a s deviatimi bodmi na čele E-skupiny, Turci majú šesť bodov, Gruzínci sú tretí s trojbodovým ziskom.
