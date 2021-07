Turek Ünder zamieril z AS Rím na hosťovanie do Marseille

Miláno 4. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím poslal krídelníka Cengiza Ündera na hosťovanie do Olympique Marseille. Dohoda klubov zahŕňa aj opciu na prípadný prestup tureckého reprezentanta po konci hosťovania.



Podľa agentúry AFP bude Ünder hrať v tíme účastníka Ligue 1 do 30. júna 2022. Olympique zaplatí za jeho hosťovanie do 500.000 eur, konečná suma bude závisieť od viacerých faktorov. Prestupovú čiastku stanovilo vedenie AS na 8,4 milióna eur, pričom taliansky klub dostane 20 percent z prípadných ďalších transferov hráča.



Dvadsaťtriročný Ünder prišiel do Serie A pred štyrmi rokmi z Basaksehiru, v drese AS strelil 17 gólov v 88 vystúpeniach. Sezónu 2020/201 strávil na hosťovaní v Leicestri. Na konte má 32 reprezentačných štartov a deväť gólov, v národnom drese sa predstavil aj na EURO 2020, kde Turci prehrali všetky tri zápasy v základnej A-skupine.