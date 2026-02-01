< sekcia Šport
Turín zdolal Lecce 1:0
Turínčania sú v tabuľke priebežne na 13. mieste, Lecce tesne nad pásmom zostupu na 17. priečke.
Autor TASR
Rím 1. februára (TASR) - Futbalisti FC Turín ukončili v talianskej Serie A negatívnu sériu štyroch prehier. V nedeľnom dueli 23. kola vyhrali doma nad Lecce 1:0, víťazný gól zaznamenal škótsky útočník Che Adams. Turínčania sú v tabuľke priebežne na 13. mieste, Lecce tesne nad pásmom zostupu na 17. priečke.
Serie A - 23. kolo:
FC Turín - US Lecce 1:0 (1:0)
Góly: 29. Adams
