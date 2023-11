Prokuratúra údajne vyšetruje Florenziho za ilegálne stávkovanie

Turín 16. novembra (TASR) - Turínska prokuratúra údajne vyšetruje talianskeho futbalistu Alessandra Florenziho za nelegálne stávkovanie. Tridsaťdvaročný hráč AC Miláno mal naň používať ilegálne webstránky.



Florenzi ani jeho klub sa zatiaľ k informáciám nevyjadrili, hráč by mal ísť pred prokuratúru v najbližších dňoch. Svoje vlastné vyšetrovanie môže začať aj Talianska futbalová federácia (FIGC). Tá udelila nedávno pre stávkovanie zákaz Sandrovi Tonalimu z Newcastlu United (10 mesiacov) a Nicolovi Fagiolimu z Juventusu Turín (7 mesiacov). Predmetom vyšetrovania je aj Nicolo Zaniolo z Aston Villy, ten si však podľa vlastných slov nepodával na zápasy.



Pravý obranca Florenzi prišiel do AC minulý rok a podpísal kontrakt do konca sezóny 2024/25. V roku 2021 bol v národnom tíme, ktorý vybojoval pre Taliansko druhý európsky titul v histórii. Informácie priniesla agentúra AP.