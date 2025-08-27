Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turkyne na MS zdolali Kanaďanky a ovládli E-skupinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Oveľa vyrovnanejší bol duel o 3. miesto v F-skupine. So svetovým šampionátom sa rozlúčili víťazne hráčky Mexika, keď v päťsetovej bitke zdolali 3:2 súperky z Kolumbie.

Bangkok 27. augusta (TASR) - Volejbalistky Nemecka zvíťazili v záverečnom zápase G-skupiny na MS v Thajsku nad Poľskom 3:2 na sety. Oba tímy mali už pred stretnutím istotu postupu do osemfinále, ich vzájomný duel určil poradie na prvých dvoch priečkach v skupine.

Volejbalistky Japonska zdolali Srbsko 3:1 a zabezpečili si prvé miesto v H-skupine. Na druhú priečku odsunuli práve obhajkyne titulu. Srbky po vyrovnaných dvoch setoch zdramatizovali duel v treťom, keď znížili na 1:2, ale štvrtý už Japonky ovládli dominantným spôsobom, keď vyhrali o sedem bodov.

Turkyne zvíťazili nad Kanadou hladko 3:0. V priamom súboji dvoch postupujúcich tímov si tak zabezpečili prvenstvo v E-skupine. Oveľa vyrovnanejší bol duel o 3. miesto v F-skupine. So svetovým šampionátom sa rozlúčili víťazne hráčky Mexika, keď v päťsetovej „bitke“ zdolali 3:2 súperky z Kolumbie. Vo svojom treťom vystúpení na turnaji sa dočkala prvého víťazstva aj Keňa, ktorá si v súboji o 3. priečku v G-skupine poradila s Vietnamom 3:0.



MS žien v Thajsku:


E-skupina (Nakhon Ratčasima)

Turecko - Kanada 3:0 (21, 25, 13)

Bulharsko - Španielsko 1:3 (-22, -14, 22, -18)



tabuľka:

1. Turecko 3 3 0 9:0 9*

2. Kanada 3 2 1 6:6 5*

--------------------------

3. Španielsko 3 1 2 5:7 4

4. Bulharsko 3 0 3 2:9 0



F-skupina (Čiang Mai)

Kolumbia - Mexiko 2:3 (-22, 22, -23, 18, -12)

Čína - Dominikánska Republika 3:0 (15, 21, 17)



tabuľka:

1. Čína 3 3 0 9:2 9*

2. Dominikánska Rep. 3 2 1 6:3 6*

---------------------------------

3. Mexiko 3 1 2 4:8 2

4. Kolumbia 3 0 3 3:9 1



G-skupina (Phuket)

Keňa - Vietnam 3:0 (23, 22, 18)

Poľsko - Nemecko 2:3 (-21, 15, -19, 26, -14)



tabuľka:

1. Nemecko 3 3 0 9:2 8*

2. Poľsko 3 2 1 8:5 7*

------------------------

3. Keňa 3 1 2 4:6 3

4. Vietnam 3 0 3 1:9 0



H-skupina (Bangkok)

Japonsko - Srbsko 3:1 (23, 28, -23, 18)

Ukrajina - Kamerun 3:0 (17, 21, 20)



tabuľka:

1. Japonsko 3 3 0 9:3 8*

2. Srbsko 3 2 1 7:3 6*

--------------------------

3. Ukrajina 3 1 2 5:6 4

4. Kamerun 3 0 3 0:9 0



*-postup do play off

