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Turkyne zdolali Nemky, doplnili semifinálovú štvoricu
Poľky sú dvojnásobné majsterky Európy z rokov 2003 a 2005, semifinále je ich maximom od roku 2019, kedy skončili štvrté.
Autor TASR
Istanbul 3. septembra (TASR) - Poľské volejbalistky vo štvrtok postúpili do semifinále majstrovstiev Európy. Vo štvrťfinálovom zápase v Istanbule si poradili s Holandskom 3:1. O finále sa pobijú s Taliankami v sobotu o 15.00 SELČ. V ďalšom štvrtkovom stretnutí si domáce Turkyne poradili s Nemeckom 3:1 a čaká ich Srbsko.
Poľky sú dvojnásobné majsterky Európy z rokov 2003 a 2005, semifinále je ich maximom od roku 2019, kedy skončili štvrté. Holanďanky majú na konte jeden kontinentálny primát (1995) a medzi najlepšiu štvorku sa naposledy neprebojovali práve v roku 2019. Turkyne sú úradujúce majsterky a medzi najlepšou štvorkou nechýbali od ME 2013. Ich štvrtkové súperky z Nemecka boli vo štvrťfinále po siedmich rokoch.
Poľky sú dvojnásobné majsterky Európy z rokov 2003 a 2005, semifinále je ich maximom od roku 2019, kedy skončili štvrté. Holanďanky majú na konte jeden kontinentálny primát (1995) a medzi najlepšiu štvorku sa naposledy neprebojovali práve v roku 2019. Turkyne sú úradujúce majsterky a medzi najlepšou štvorkou nechýbali od ME 2013. Ich štvrtkové súperky z Nemecka boli vo štvrťfinále po siedmich rokoch.
volejbal-ženy - ME - štvrťfinále
Nemecko - Turecko 1:3 (-18, 22, -18, -22)
Poľsko - Holandsko 3:1 (16, -20, 20, 23)
Nemecko - Turecko 1:3 (-18, 22, -18, -22)
Poľsko - Holandsko 3:1 (16, -20, 20, 23)