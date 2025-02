Turnaj-4N: Trump telefonoval s americkým výberom

Boston 20. februára (TASR) - Americká hokejová reprezentácia sa pred finálovým súbojom proti Kanade na Turnaji štyroch krajín telefonicky spojila s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Hlavný tréner amerického výberu Mike Sullivan označil hovor za veľkú poctu.



Vo štvrtok ráno sa Američania zhromaždili v šatni bostonskej TD Garden, ktorá bude dejiskom prestížneho vyvrcholenia turnaja. Generálny manažér Bill Guerin zdvihol telefón a na druhom konci linky bol prezident Trump. "Bola to veľká česť. Ak odhliadneme od politiky, pokiaľ si prezident USA nájde čas a prihovorí sa našim hráčom, je to neuveriteľná pocta. Myslím si, že to svedčí o tom, aký vplyv má tento turnaj na ľudí v Spojených štátoch. Ľudia mu venujú pozornosť a je to zásluha všetkých hráčov. Máme šatňu plnú hrdých Američanov a pre každého z nás to veľa znamenalo," citoval oficiálny portál nhl.com kouča Sullivana.



Podľa obrancu Noaha Hanifina hovoril Trump s tímom približne päť minút. Už predtým sa americký prezident vyjadril na sociálnej sieti, že sa na zápase napriek pozvaniu nezúčastní, no podporu vyjadril aspoň telefonicky. "Je super, keď sa môžete porozprávať s akýmkoľvek prezidentom alebo si ho vypočuť. Určite to bolo aj trochu prekvapenie," povedal obranca Zach Werenski.



Turnaj finišuje uprostred politického napätia medzi oboma zámorskými gigantmi. Podľa Werenského slov Trump prezradil, že si zápas pozrie. "Zaželal nám veľa šťastia a povedal, že nám všetci fandia."



Finále je na programe v noci na piatok od 2.00 SEČ.