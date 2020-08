Turnaj ATP v Ríme by mohli rozšíriť

Rím 5. augusta (TASR) - Tenisový turnaj ATP v Ríme by mohol maž namiesto 64 až 96 účastníkov a trvať o tri dni dlhšie.



Iniciatíva na rozšírenie turnaja prišla zo strany ATP Tour. Organizácia navyše prisľúbila, že pokrytie dodatočné náklady na prémie. Návrh prišiel deň po tom, čo zrušili septembrový turnaj v Madride kvôli nárastu prípadov ochorenia COVID-19.



"Ak budeme môcť hrať pred divákmi, tak o tom budeme uvažovať. Ak nie, budú to len vyššie náklady a to nie sme schopní udržať," uviedol prezident Talianskej tenisovej federácie Angelo Binaghi.



Podujatie sa malo pôvodne konať v máji, no presunuli ho na 20. až 27. septembra. Informovala agentúra AFP.