Turnaj BMW Championship prerušili na protest proti streľbe na Blakea

Olympia Fields 28. augusta (TASR) - Golfový turnaj BMW Championship v Olympii Fields prerušili po prvom kole na protest proti streľbe na Jacoba Blakea. Podujatie PGA Tour sa pridalo k hlavným zámorským súťažiam, ktoré odložili svoj program.



Rasizmus v americkej spoločnosti odsúdil aj jeden zo štyroch hráčov tmavej pleti na okruhu Cameron Champ. Ten na turnaj nastúpil s jednou teniskou bielej farby a druhou čiernou, pričom na jednej z nich mal nápis "BLM" odkazujúc na hnutie Black Lives Matter a tiež Blakeovo meno. "Keď niektorí ľudia hovoria, že na všetkých životoch záleží, majú pravdu. Ale záleží aj na čiernych životoch. Je to akoby sme sa v tejto krajine zakopávali stále hlbšie. Vďaka médiám a videozáznamom vidíme veci, ktoré ukazujú, čo sa deje. Začína sa o tom hovoriť a to je dobrý začiatok. Bez dialógu sa nič nezmení," citovala Champsa agentúra AP.



Turnaj BMW Championship odložili po prvom kole o deň, PGA Tour v stanovisku podporila bojkot zámorských súťaží: "Podporujeme pokojné protesty hráčov, ktorí sa postavili za to, čomu veria."