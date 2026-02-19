< sekcia Šport
Turnaj Final Four bude bez obhajcu, o prvú trofej sezóny v Leviciach
„Diabli“ z Komárna nemajú proti úradujúcemu šampiónovi čo stratiť, v prípade postupu si po 11 rokoch zahrajú vo finále.
Autor TASR
Levice 19. februára (TASR) - Levická Haleon aréna bude v piatok a sobotu svedkom boja o prvú domácu trofej mužskej basketbalovej sezóny 2025/2026. Na turnaji Tipos Final Four Slovenského pohára bude síce chýbať obhajca prvenstva, ale obsadenie sľubuje zaujímavé súboje na pomyselnom prvom vrchole aktuálneho ročníka.
Všetky tromfy majú v rukách Patrioti Levice, zverenci trénera Michala Madzina sú jasným lídrom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) a pri svojej premiére v skupinovej fáze Ligy majstrov sa dostali medzi 24 najlepších družstiev súťaže. K tomu hrajú navyše pred domácim publikom. Vo večernom zápase o 17.00 h nastúpia v regionálnom derby proti Komárnu. „Ideme s pozitívnym nastavením a vôľou ísť na maximum a bojovať o zisk pohára. Dôležité bude samozrejme z celkového pohľadu zvládnuť víťazne semifinálový zápas. K tomu vedie len poctivá robota počas 40 minút na ihrisku a ako jeden tím,“ uviedol pre TASR kouč Levíc Michal Madzin.
„Diabli“ z Komárna nemajú proti úradujúcemu šampiónovi čo stratiť, v prípade postupu si po 11 rokoch zahrajú vo finále. „Je to veľká česť a radosť pre nás všetkých, pre hráčov, trénerský tím ako aj pre klub. Ideme zabojovať a dať zo seba maximum, uvidíme, či to na konci bude stačiť na pozitívny výsledok. Naozaj rešpektujeme všetko, čo doteraz Levice dokázali a ukázali, ale chceme tiež ukázať a dokázať, že nie je náhoda, že sme vo Final Four. Nebude ľahké hrať tam pred plnou halou domácich fanúšikov, ale budeme bojovať až do konca, nech sa stane čokoľvek,“ prezradil nastavenie tímu tréner Komárna Djordje Ilič.
Medzi najlepším kvartetom opäť nebude chýbať momentálne druhý najlepší tím najvyššej súťaže - Nitra Blue Wings. Relatívny nováčik na slovenskej basketbalovej mape si zmeria sily o 20.00 h s Prievidzou. „Naše nastavenie je ako pred každým zápasom, nerobíme výnimky. Jednoducho chceme spraviť maximum pre to, aby sme mohli byť na seba po zápase hrdí a s čistým svedomím povedať, že sme to naozaj odmakali, podarilo sa nám dostať zo seba to najlepšie a opäť sme sa ako celok posunuli k našim ideálom. Presne vieme, ako chceme na ihrisku i mimo neho pôsobiť a cieľom je sa tomu, čo najrýchlejšie a najviac približovať. Očakávať sa dá čokoľvek, basketbalový duel môže mať vždy rôzne scenáre, záležať bude na rozpoložení, rozhodnutiach, reakciách na ne, forme v danom okamihu a daných situáciách vyplývajúcich z hry. Každý mikrodetail môže rozhodnúť a zmeniť priebeh. Ide o eliminačný zápas, takže dôležité bude úplne všetko, každý jeden detail, každý jeden moment, v obrane i útoku. Koncentrácia a pripravenosť na čokoľvek musí byť počas celého zápasu na najvyššej možnej úrovni, kto poľaví môže prísť o všetko,“ vyjadril sa kormidelník Nitry Martin Blaho.
Prievidza prednedávnom tiež skončila účinkovanie v pohárovej Európe, konkrétne sa prepracovala medzi 16 najlepších družstiev Európskeho pohára FIBA. Na Slovenskom pohári sa predstaví po viacročnej odmlke, pri svojom návrate pomýšľa na tie najvyššie méty. „Sme radi za to, že sa predstavíme na Final Four Slovenského pohára. S Nitrou máme za sebou zaujímavé bitky. Od predchádzajúceho merania síl, ktoré sme vyhrali, však vymenili niekoľko hráčov, takže ide v podstate o nové družstvo. Bude to náročné stretnutie, oba tímy sú zamerané na obranu a patria v tomto smere k najlepším v lige. Nedá sa očakávať ofenzívny duel, obaja chceme vyhrať a zahrať si vo finále. Náš cieľ od prvého dňa je získať Slovenský pohár,“ dodal šéf prievidzskej lavičky Gareth Murray.
Program Tipos Final Four Slovenského pohára (Haleon aréna, Levice):
piatok 20. februára - semifinále:
17.00 h: Patrioti Levice - BC Komárno
20.00 h: Nitra Blue Wings - BC Prievidza
sobota 21. februára - finále:
18.00 h: víťaz Patrioti Levice/BC Komárno - víťaz Nitra Blue Wings/BC Prievidza
