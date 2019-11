Žreb TURNAJA MAJSTROV: Polášek s Dodigom aj proti Kubotovi s Melom

Žreb turnaja majstrov v Londýne:

Dvojhra



Skupina Andreho Agassiho:

Rafael Nadal (1-Šp.)

Daniil Medvedev (4-Rus.)

Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.)

Alexander Zverev (7-Nem.)



Skupina Björna Borga:

Novak Djokovič (2-Srb.)

Roger Federer (3-Švaj.)

Dominic Thiem (5-Rak.)

Matteo Berrettini (8-Tal.)



Štvorhra



Skupina Maxa Mirného:

Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (1-Kol.)

Kevin Krawietz, Andreas Mies (3-Nem.)

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (6-Hol./Rum.)

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (7-Fr.)



Skupina Jonasa Björkmana:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (2-Poľ./Braz.)

Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA, V. Brit.)

Raven Klaasen, Michael Venus (5-JAR/N. Zél.)

Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (8-SR/Chor.)

Londýn 5. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa v základnej skupine turnaja majstrov v Londýne stretnú aj s poľsko-brazílskym párom Lukasz Kubot, Marcelo Melo. Ďalšími súpermi wimbledonských semifinalistov budú dvojice Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.) a Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.). Rozhodol o tom utorňajší žreb.Boje v O2 aréne odštartujú v nedeľu 10. novembra, Polášek a Dodig nastúpia vo večernej časti (od 19.00 SEČ) proti Kubotovi s Melom, ktorí figurujú vo svetovom deblovom rebríčku na piatej, resp. šiestej priečke. Finále je na programe 17. novembra.Polášek si pred žrebom súperov nevyberal a tvrdil, že všetci súperi majú vysokú kvalitu. So všetkými, ktorých v skupine Jonasa Björkmana dostali, majú priaznivú bilanciu - s Kubotom a Melom 2:1, s Ramom a Salisburym 1-0 a s Klaasenom a Venusom 2-0.uviedol slovenský daviscupový reprezentant, ktorý je vo štvorhre od pondelka člen elitnej svetovej desiatky.Polášek je druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý sa predstaví na turnaji majstrov. V roku 2009 štartoval na záverečnom vrchole sezóny Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera. V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu.Vo dvojhre budú Španiel Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič bojovať o post koncoročnej svetovej jednotky. Nadal je v Skupine Andreho Agassiho spoločne s obhajcom trofeje Alexandrom Zverevom z Nemecka, Rusom Daniilom Medvedevom a Grékom Stefanosom Tsitsipasom. V Skupine Björna Borga si Djokovič zmeria sily so Švajčiarom Rogerom Federerom, Rakúšanom Dominicom Thiemom a Talianom Matteom Berrettinim.