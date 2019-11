TURNAJ MAJSTROV: Thiem je v semifinále, otočil duel s Djokovičom

Skupine Björna Borga



Dominic Thiem (5-Rak.) - Novak Djokovič (2-Srb.) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5)

Roger Federer (3-Švajč.) - Matteo Berrettini (8-Tal.) 7:6 (2), 6:3



Tabuľka:



1. Thiem 2 4:1 2:0

-------------------

2. Djokovič 2 3:2 1:1

3. Federer 2 2:2 1:1

4. Berrettini 2 0:4 0:2

Londýn 13. novembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. V druhom vystúpení v skupine Björna Borga zdolal ako nasadená päťka dvojku "pavúka" Srba Novaka Djokoviča 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5) a nadviazal na triumf nad Švajčiarom Rogerom Federerom. O druhom postupujúcom zo skupiny sa rozhodne v priamom dueli medzi Djokovičom a Federerom.V úvodnom sete súboja medzi Djokovičom a Thiemom to bol boj o každú loptičku a o všetkom rozhodol až tajbrejk. V ňom Rakúšan vďaka dvom víťazným forhendom vyrovnal z 3:5 na 5:5, po potom spravil dve nevynútené chyby a tak sa úvodný set stal korisťou Djokoviča. V druhom dejstve Thiem pridal na agresivite, odskočil Djokovičovi na 3:0 a vynútil si rozhodujúce dejstvo. V ňom viedol Thiem 3:1, za stavu 6:5 podával na víťazstvo v zápase, no Djokovič dotiahol set do tajbrejku, v ktorom si vybudoval náskok 4:1. Thiem však vďaka aktívnej hre otočil na 6:4 a pri podaní Djokoviča premenil v poradí druhý mečbal.citovala Thiema agentúra AP.zložil Djokovič poklonu svojmu súperovi.