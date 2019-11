TURNAJ MAJSTROV: Thiem zdolal Federera: Odohrali sme vyrovnaný zápas

Turnaj majstrov v Londýne:

dvojhra



Skupina Björna Borga



Dominic Thiem (5-Rak.) - Roger Federer (3-Švajč.) 7:5, 7:5

Novak Djokovič (2-Srb.) - Matteo Berrettini (8-Tal.) 6:2, 6:1



Tabuľka:



1. Novak Djokovič 1 2 0 1 0

2. Dominic Thiem 1 2 0 1 0

3. Roger Federer 1 0 2 0 1

4. Matteo Berrettini 1 0 2 0 1

Londýn 11. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Londýne. V úvodnom zápase skupiny Björna Borga zdolal v O2 aréne ako nasadená dvojka debutanta na Masters Taliana Mattea Berrettiniho za 63 minút hladko 6:2, 6:1. Vo večernom dueli zvíťazil Rakúšan Dominic Thiem nad šesťnásobným šampiónom Švajčiarom Rogerom Federerom 7:5, 7:5.Djokovič bojujúci o post koncoročnej svetovej jednotky proti ôsmemu nasadenému Berrettinimu naplno potvrdil úlohu favorita. V druhom geme síce "Nole" nevyužil pri podaní súpera vedenie 30:0, no od stavu 2:2 získal osem gemov za sebou. Prvý set sa stal jasne jeho korisťou a v druhom si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Srb lepšie returnoval, mal navrch v dlhších výmenách a robil oveľa menej nevynútených chýb ako Berrettini, ktorý je prvý taliansky singlista na turnaji majstrov od roku 1978. Vtedy sa medzi elitnou "smotánkou" predstavil Corrado Barazzutti.Djokovič po vydarenom vstupe do záverečného vrcholu sezóny neskrýval spokojnosť.povedal Djokovič v pozápasovom rozhovore.Thiem počas celého zápasu s Federerom ťažil z kvalitného podania. Dvojnásobný finalista Roland Garros lepšie zvládol koncovky, keď v oboch setoch za stavu 5:5 zobral Švajčiarovi servis. Vzájomnú bilanciu s Federerom upravil na 5:2. V utorok nastúpi proti Djokovičovi.povedal Thiem pre agentúru AFP. Federera čaká súboj s Berrettinim, ktorý musí vyhrať, ak si chce udržať šancu na postup do semifinále. Jedinýkrát v ňom chýbal v roku 2008: