Turnaj majstrov zostane v Turíne minimálne do roku 2026

Turín 17. júla (TASR) - Turnaj majstrov sa bude hrať v Turíne minimálne do roku 2026. Vo štvrtok to oznámila Talianska tenisová a padelová federácia (FITP).



Prestížne koncoročné podujatie okruhu ATP sa hrá v Turíne od roku 2021. Taliani už v novembri potvrdili, že turnaj zostane v krajine do roku 2030, no nebolo jasné, či sa odohrá v súčasnom dejisku alebo sa presťahuje do novej haly v Miláne pre 16-tisíc divákov, ktorú vybudujú pre ZOH 2026.



Nový dekrét, ktorý vydala talianska vláda, by však mohol oslabiť kontrolu federácie nad organizáciou turnaja a hrozí, že ATP ho presunie do iného dejiska. „Je znepokojujúce, že sa to deje počas najväčšieho momentu v histórii talianskeho tenisu, ale urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si turnaj udržali,“ uviedol prezident FITP Angelo Binaghi.



V nedeľu si na grandslamovom turnaji vo Wimbledone vybojoval premiérový titul taliansky tenista Jannik Sinner, pripomenula agentúra AP.