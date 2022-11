Turnaj odštartuje zápasom otáznikov a dohahov

Predpokladané zostavy:



Katar: Al-Sheeb - Khoukhi, Al-Rawi, Hassan - Miguel, Hatem, Al Haydos, Boudiaf, Ahmed - Afif, Ali



Ekvádor: Dominguez - Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata, Caicedo, Gruezo, Ibarra - Valencia, Estrada.

Nedeľa, 20. novembra, 17.00 (SEČ)



Aréna Al Bayt (mesto Al Chor)



A-skupina, 1. kolo:



Katar - Ekvádor

Dauha 18. novembra (TASR) - Nielen klasické štartovacie otázniky, ale tiež množstvo špecifických dohadov sa vynáralo v očakávaní prvého zápasu futbalových majstrovstiev sveta v Katare. V meste Al Chor sa v nedeľu o 17.00 SEČ predstavia domáci futbalisti proti Ekvádoru. A kým juhoamerický tím je neznámou vo svojej nenápadnosti a" nastavení, výber Kataru púta záhadnosťou. Nečudo, že www-priestor zaplavili okrem zákulisných informácií relevantných reportérov a publicistov aj rôzne až škandalózne, vopred garantované predikcie.Termín otváracieho zápasu futbalových MS 2022 sprevádzali počas roka rôzne variácie a v apríli sa rozhodlo, že ním bude stret Holandska so Senegalom. Nasledovať ho mal v ten istý deň 21. novembra druhý duel A-skupiny, ten napokon turnaj otvorí a to o deň skôr. Na zmene sa dohodlo v auguste. Zápas medzi Holandskom a Senegalom odohrajú v pôvodnom termíne a v pondelok tak budú na programe len tri zápasy, po nich nasleduje seriál štvorzápasoviek až do konca základnej fázy.Zelenáči, hostiteľská krajina, neznáma kvalita, najlepšie pripravené mužstvo šampionátu. Len časť téz o katarskom tíme, ktoré demonštrujú, že nemá jednoznačnýštatút, ako Brazília či Argentína, ako Srbsko, či Poľsko, alebo ako trebárs Saudská Arábia. Od roku 1934 sa nikdy nestalo, aby na finálovom turnaji MS štartovala krajina, ktorá sa nikdy predtým nekvalifikovala. Katarskí futbalisti sa pokúsia nechať JAR v histórii ako jediný hostiteľský tím MS (2010), ktorý sa v domácich podmienkach neprebojoval do vyraďovacej časti.Realisti okrem domáceho prostredia pripomínajú turnajové špecifiká i prácu španielskeho trénera. Felix Sanchez dokázal s tímom v roku 2019 vyhrať senzačne Ázijský pohár (kontinentálnu verziu ME). Na predchádzajúcich 17 ročníkoch sa Kataru nepodarilo ani raz prebojovať ďalej ako do štvrťfinále. Okolo kostry ázijských šampiónov vybudoval Sanchez mužstvo, ktoré chce byť teraz konkurencieschopné aj na MS. A to výhradne s hráčmi z najvyššej domácej súťaže. V kádri profilovo vyčnieva 31-ročný kapitán Hassan Al-Haydos so 169 štartmi v národnom tíme.Ani v tábore ekvádorského tímu sa nevyhli kontroverziám a reprezentácii hrozilo vyradenie zo šampionátu krátko pred jeho začiatkom. Obranca Byron Castillo, rodák z Kolumbie, bol na súpiske Ekvádoru vo ôsmich kvalifikačných zápasoch. Čile a Peru žiadali vylúčenie svojho súpera z MS pre údajne sfalšované dokumenty a Športový arbitrážny súd dospel k záveru, že v Castillovom pase sú nepravdivé údaje o dátume a mieste jeho narodenia. Ekvádorskej futbalovej federácii (FEF) preto udelil trest v podobe odrátania troch bodov v kvalifikácii na MS 2026 a taktiež finančnú pokutu vo výške 100.000 švajčiarskych frankov, ale v Katare mužstvo (bez Castilla) štartuje.Ekvádorský tím má pevné základy v defenzívnych štruktúrach. Dirigentom obrany je bundesligový stopér Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) a s ostrohami z Premier League nastúpia hráči oscilujúho Brightonu, ľavý obranca Pervis Estupinan a stredopoliar Moises Caicedo. Aj vďaka svojej centrálnej páke je juhoanglický tím na 7. mieste, Caicedo vypĺňa priestory, vyhráva osobné súboje a má aj dobrú rozohrávku. Do zakončenia sa však príliš nedostáva a túto úlohu tréner Gustavo Alfaro zrejme zverí predovšetkým skúsenému Ennerovi Valenciovi. Za istanbulský Fenerbahce dal v 22 súťažných zápasoch sezóny 15 gólov.Ekvádor sa už nevníma ako úplný outsider šampionátu, jeho reprezentácia naň postúpila štvrtýkrát, naposledy na turnaj 2014, v roku 2006 sa jej podarilo postúpiť zo skupiny, keď zdolala Poľsko a Kostariku. V nedeľu ekvádorský tím naznačí, či má ambície do osemfinále postúpiť na úkor Kataru a Senegalu, prípadne cez favorizované Holandsko.