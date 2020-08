Turnaj plážového volejbalu v Skalici ovládli Patúc s Vojkovičom

Summer Beach Tour 2020 (M-SR v plážovom volejbale) - Skalica (kat. A):

MUŽI:



Finále: Pavel Bartík, Ivan Povrazník (2.) - Andrej Patúc, Tomáš Vojkovič (16.) 1:2 (-17, 20, -17)



O 3. miesto: Bruno Pavličko, Michal Kilian (Q4) - Patrik Pokopec, Tomáš Patúc (3.) 0:2 (-15, 18)



ŽENY:



Finále: Miroslava Dunárová, Daniela Résová (ČR-5.) - Silvia Murínová, Iveta Miranda (8.) 2:0 (12, 17)



O 3. miesto: Barbora Tokošová, Jana Šimanicová (4.) - Kristína Harmanová, Zuzana Reginová (2.) 2:0 (16, 19)

Skalica 2. augusta (TASR) - Víťazmi piateho turnaja série majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale v Skalici sa stali Andrej Patúc s Tomášom Vojkovičom, v ženskej kategórii sa tešili české beachvolejbalistky Miroslava Dunárová s Danielou Résovou. Patúc a Vojkovič zdolali v dramatickom finále Pavla Bartíka s Ivanom Povrazníkom 2:1 a Dunárová s Résovou si v boji o zlato poradili so Silviou Murínovou a Ivetou Mirandou 2:0.Patúc a Vojkovič zavŕšili v nedeľu večer úspešné ťaženie na turnaji, ktorý sa pre nich začal už piatkovou kvalifikáciou na bratislavskom Draždiaku. Tam sa o účasť v hlavnej súťaži muselo bojovať po tom, čo v Skalici v utorok večer zaplavilo kurty. Bývalí úspešní volejbalisti vyhrali v hlavnej súťaži v Skalici päť zo šiestich zápasov a vždy v troch setoch. Jedinú prehru na turnaji utrpeli v treťom kole s neskoršími semifinalistami Brunom Pavličkom a Michalom Kilianom (0:2), ale v nedeľu ich už nezastavil nikto. Vo finále vo veľkej dráme zdolali veterána Bartíka a Povrazníka 2:1, keď rozhodujúci set získali v pomere 19:17. "" povedal po úspešnom turnaji 35-ročný Patúc, majster Slovenska v beachvolejbale z roku 2009. "," dodal Patúc. Radosť z dobrého turnaja mal aj o dva roky mladší Vojkovič. "," dodal Vojkovič. Bronz získali Patrik Pokopec s Tomáš Patúcom, keď si v súboji o tretie miesto poradili s mladíkmi Brunom Pavličkom a Michalom Kilianom v dvoch setoch.České plážové volejbalistky po minulotýždňovom prvenstve v Košiciach uspeli aj na Záhorí. Na turnaji prehrali jediný set. "" povedala vyššie z dvojica Daniela Résová. Pre sympatické Češky to bol asi posledný turnaj na Slovensku. "," dodala Dunárová.Výborný turnaj odohrali aj Silvia Murínová s Ivetou Mirandou, ktoré nestačili len na Dunárovú a Résovú. Prehrali s nimi v treťom kole a potom vo finále. "," povedala 31-ročná Miranda.Turnaj poznačilo sobotňajšie zranenie kolena Ľubice Šipošovej, ktorá nedohrala súboj so sestrami Erteltovými. Dvojnásobné víťazky z tohtoročnej série Šipošová - Eva Eleková tak skončili až na deviatom mieste.Séria majstrovstiev Slovenska bude pokračovať v auguste "" turnajmi v Prešove (8.-9. 8.) v Ružomberku a Strážskom (oba 15.-16. 8.) a Summer Beach Tour 2020 vyvrcholí finálovým turnaj v Bratislave na Draždiaku (22.-23. 8.) s priamymi prenosmi zo zápasov o zlato na Dvojke (RTVS).M-SR 2020 SENIOROV V PLÁŽOVOM VOLEJBALE - ZOSTÁVAJÚCI KALENDÁR AUGUST 8. - 9. 8.: Prešov (kat. B) 15. - 16. 8.: Ružomberok (kat.

B) 15. - 16. 8.: Strážske (kat. B) 22. - 23. 8.: Bratislava-Draždiak (finálový turnaj)