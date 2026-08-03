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Turnaj vo Washingtone mužov i žien vyvrcholí pre dážď až v pondelok

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Jessica Pegulaová z USA. Foto: TASR/AP

V ženskom turnaji viedla vo finále najvyššie nasadená Američanka Jessica Pegulová nad Filipínčankou Alexandrou Ealovou 6:4, 1:2, no duel museli prerušiť.

Autor TASR
Washington 3. augusta (TASR) - Tenisové turnaje ATP i WTA nespoznali v nedeľu svojho víťaza. Pre dážď vyvrcholia až v pondelok.

V ženskom turnaji viedla vo finále najvyššie nasadená Američanka Jessica Pegulová nad Filipínčankou Alexandrou Ealovou 6:4, 1:2, no duel museli prerušiť. Muži sa vôbec nedostali na kurt. O turnajové prvenstvo budú súperiť tretí nasadený domáci Američan Taylor Fritz a 19-ročný Španiel Rafael Jodar.
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