Turnaja štyroch krajín: USA deklasovali Fínsko 6:1

Turnaj štyroch krajín:



USA - Fínsko 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)



Góly: 11. B. Tkachuk (Boldy, Werenski), 38. Boldy (Faber, Connor), 41. M. Tkachuk (Werenski, Guentzel), 41. Guentzel (Matthews, Hughes), 43. B. Tkachuk (Eichel, M. Tkachuk), 52. M. Tkachuk (Werenski, Eichel) – 8. Jokiharju (Granlund, Määttä). Strely na bránku: 21:32. Rozhodovali: McCauley, Hebert - Murray, Murchison. Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 21.105 divákov.







USA: Hellebuyck - Slavin, Fox, Werenski, McAvoy, Hanifin, Faber - Connor, Eichel, M. Tkachuk - Guentzel, Matthews, Hughes - B. Tkachuk, Miller, Boldy - Nelson, Trocheck, Larkin. Tréner: Mike Sullivan.



Fínsko: Saros - Mikkola, Lindell, Määttä, Jokiharju, Välimäki, Matinpalo - Lehkonen, Barkov, Rantanen - Hintz, Aho, Laine - Luostarinen, Lundell, Granlund - Teräväinen, Haula, Armia. Tréner: Antti Pennanen.

Montreal 14. februára (TASR) - Hokejisti USA úspešne vstúpili do Turnaja štyroch krajín. V Montreale zdolali výber Fínska 6:1. Matthew Tkachuk si pripísal na konto dva góly a asistenciu, jeho brat Brady Tkachuk zaznamenal dva presné zásahy. Matthew a Brady ako prví bratia v histórii strelili v zápase na turnaji organizovanom NHL obaja viac ako jeden gól.Jake Guentzel a Matt Boldy zaznamenali po góle a asistencii, Zach Werenski nazbierali tri asistencie a Jack Eichel mal dve prihrávky na gól.Fíni sa v 8. minúte ujali vedenia, keď sa presadil obranca Buffala Henri Jokiharju. Jeho strela z pravej strany prešla pod rukou Connora Hellebuycka, ale brankár Winnipegu už v ďalšom priebehu neinkasoval a zaznamenal 20 zákrokov. O vyrovnanie sa v 11. minúte postaral Brady Tkachuk, keď z uhla nahodil puk do bránkoviska a od Sarosa sa dostal za čiaru.Tréner Američanov Mike Sullivan v polovici zápasu premiešal formácie, keď spojil bratov Tkachukovcov s Eichelom a s Kyleom Connorom hrali Boldy a J.T.Miller. Zmeny pomohli a v závere druhej tretiny naklonil misky váh na americkú stranu Boldy, keď tečoval strelu spoluhráča z Minnesoty Brocka Fabera.Nádeje na dobrý výsledok zmarili Američania svojim európskym súperom po raketovom štarte do tretej tretiny. V jej prvej minúte strelili dva góly a po troch minútach viedli 5:1. V 15. sekunde zvýšil na 3:1 Matthew Tkachuk, keď jeho strelu z diaľky tečoval fínsky obranca Niko Mikkola. O jedenásť sekúnd neskôr skóroval Guentzel po prihrávke kapitána Austona Matthewsa a na 5:1 zvýšil Brady Tkachuk presne po troch minútach záverečnej časti. Posledné slovo mal Matthew Tkachuk, ktorý v 52. minúte v presilovke uzavrel skóre na 6:1. Dvoma gólmi za jedenásť sekúnd vyrovnali Američania svoj vlastný rekord na NHL turnaji z roku 1991, keď na Kanadskom pohári strelili dva expresné góly takisto Fínom.Dvaja bratia v jednom zápase na turnaji NHL skórovali naposledy pred deviatimi rokmi, keď sa na Svetovom pohári 2016 presadili v zápase s USA českí bratia Milan a Zbyněk Michálkovci. Brady a Matthew Tkachukovci sú treťou bratskou dvojicou s viac ako jedným bodom v jednom zápase. Pred nimi sa to podarilo slovenským útočníkom Mariánovi a Petrovi Šťastnému (obaja 0+2) ešte v drese Československa na Kanadskom pohári 1976 proti Fínsku a Američanom Aaronovi (0+2) a Nealovi Brotenovcom (2+0) na Kanadskom pohári 1984 proti vtedajšiemu Západnému Nemecku.