Turnajová dvojka Sobolenková postúpila suverénne do osemfinále

dvojhra - ženy - 3. kolo:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Clara Burelová (Fr.) 6:1, 6:1





New York 2. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená dvojka zdolala v 3. kole Claru Burelovú z Francúzska za hodinu hladko v dvoch setoch 6:1 a 6:1. V boji o štvrťfinále sa stretne s úspešnejšou zo súboja medzi turnajovou trinástkou Dariou Kasatkinovou z Ruska a Belgičankou Greet Minnenovou.Burelová v druhom kole nečakane vyradila newyorskú finalistku z roku 2016 Češku Karolínu Plíškovú, no proti jasnej favoritke bola v sobotu bez šance na úspech. Bieloruska jej dovolila uhrať iba dve hry, teda rovnako ako vlani, keď sa obe hráčky na US Open stretli tiež v treťom kole. Sobolenková, ktorá sa na tomto podujatí dostala dvakrát za sebou do semifinále a v prebiehajúcej sezóne triumfovala na Australian Open, zatiaľ nestratila v troch dueloch ani set.