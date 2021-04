Turnaju Roland Garros hrozí odklad po zavedení pandemických opatrení

Paríž 4. apríla (TASR) - Aj tohtoročnému tenisovému grandslamu Roland Garros hrozí odklad. Pripustila to francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová v rozhovore pre stanicu France Info. Podujatie je naplánované od 23. mája do 6. júna, jeho konanie však ohrozujú prísne epidemiologické opatrenia, ktoré v krajine vstúpili do platnosti cez víkend a potrvajú minimálne štyri týždne. Väčšina z nich sa zameriava na Paríž a okolie.



Podľa Maracineanuovej vláda komunikuje s organizátormi ohľadom možného posunutia termínu. Minulý rok sa pre pandémiu uskutočnil turnaj až koncom septembra. "V súčasnosti síce pokračuje profesionálny šport, ale snažíme sa minimalizovať riziko šírenia vírusu. Musíme zistiť, či je možné Roland Garros posunúť tak, aby nekolidoval s inými vrcholovými podujatiami," uviedla podľa agentúry DPA ministerka športu.



Na opatrenia proti šíreniu koronavírusu už skôr doplatili aj cyklistické preteky Paríž - Roubaix, ktoré preložili z 11. apríla na október.