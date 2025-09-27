< sekcia Šport
Turnbull bol po hetriku sklamaný, Bondra mal z neho stres
Pri všetkých troch góloch Turnbulla si pripísal asistencie Oleksij Myklucha.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. septembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice už nie sú jediným tímom v Tipsport lige bez prehry. V šiestom kole doma podľahli Slovanu Bratislava 4:5 po predĺžení, hoci v dueli viedli 4:1. V druhom dejstve však prišiel päťminútový trest pre Romana Faitha za podkopnutie a dlhú presilovku hostia pretavili do troch gólov a vyrovnali na 4:4.
„S Romanom Faithom sme sa ešte nerozprávali, teraz to nemá cenu. Určite si k tomu niečo v sobotu povieme. Ale je to náš rozdielový hráč a verím, že ho to mrzí úplne najviac zo všetkých ľudí na zimáku. Veľmi dobre si to uvedomuje a dúfajme, že sa to nebude opakovať v ďalších zápasoch,“ vyjadril sa k jeho faulu banskobystrický tréner Vlastimil Wojnar. K inkriminovanému momentu prišlo v 33. minúte a výrazne ovplyvnil zápas, ktorý sa dovtedy vyvíjal jasne pre Banskú Bystricu.
Fanúšikovia sa mohli tešiť najmä z hetriku Cartera Turnbulla, ktorý tromi gólmi v rozmedzí desať a pol minúty priklonil misky váh na domácu stranu a v dvanástej minúte vyhnal z bránky Kiviaha, ktorého nahradil Andrisík. „Pre mňa to bol asi najrýchlejší hetrik v kariére, mal som aj ďalšie šance, bolo by pekné pridať ešte nejaký gól, ale nie vždy to vyjde,“ rozhovoril sa po zápase 27-ročný Kanaďan, ktorého tri góly po prehre v predĺžení až tak veľmi netešili, skôr naopak: „Spočiatku to bolo pekné, mali sme dobrý vstup do zápasu, ale neskôr sa to zmenilo, keďže sme nevyhrali. Je veľa vecí, na ktorých musíme ešte zapracovať, očividne na disciplíne. Myslím si, že sme premrhali dosť veľký náskok, takže máme na čom pracovať. Určite na disciplíne, musíme mať menej vylúčení. Sme z prehry sklamaní. Musíme sa hlavne poučiť. Môžeme sa pozrieť i na pozitíva, že sme vyhrali veľa zápasov, ale v šatni je teraz stále cítiť sklamanie, pretože sme verili, že tento zápas sme mohli vyhrať.“
Pri všetkých troch góloch Turnbulla si pripísal asistencie Oleksij Myklucha. K Turnbullovi sa vyjadroval v superlatívoch: „Hrá sa s ním výborne. Dokazuje, že je rozdielový hráč. Hlavne takto má vyzerať import a tie góly, vie to vystreliť. Som rád, že dal hetrik, len škoda toho výsledku.“ Bystričania síce prehrali, ale bodovali v šiestom dueli za sebou. „Mali sme dobrý úvod, potom prišlo dlhé oslabenie, súper nám dal počas neho tri góly a dostal sa razom do zápasu. V predĺžení sme skoro ani nemali puk. Je to hokej, stávajú sa aj také veci, že príde taký faul, aký prišiel, škoda toho, no hlavne je škoda, že sme to oslabenie neubránili a trikrát inkasovali. Je na druhej strane dobré, že sme bodovali, stále sme hore v tabuľke. Nemôžeme sa teraz splašiť. Musíme hrať ďalej našu hru, pokračovať v nej a hlavne hrať s pokojom,“ vysvetľoval Myklucha.
Dva góly Slovana Bratislava vrátane víťazného strelil pod Urpínom Radovan Bondra. Neskrýval tak pozitívne emócie: „Otočiť zápas z 1:4 na 5:4 u súpera a s tímom, ktorý je aktuálne prvý v tabuľke a neprehral, je super aj do ďalších zápasov pre nás. Znamená to, že nikdy neprestať hrať ani za nepriaznivého stavu a hrať až do konca. Po tom hetriku Turnbulla som mal aj po zvyšku zápasu stres, pretože čoho sa dotkol tento hráč, tak to skončilo v bránke. Mal tam ďalšie nebezpečné šance, ale naše presilové hry zabrali, hlavne tých päť minút. Využili sme, čo nám bolo ponúknuté a preto sa radujeme z dvoch bodov.“
Bondrovi sa v predchádzajúcich dueloch nedarilo. Až v piatom kole si pripísal prvý kanadský bod za asistenciu a sieť rozvlnil prvýkrát a to hneď dvakrát práve v Banskej Bystrici. „Mám radosť z mojich dvoch gólov, potreboval som takýto impulz, niekde sa nakopnúť. Som rád, že to už konečne vyšlo. Pri víťaznom góle som využil moju silnú stránku, dostal som sa pred bránku, kde sa tlačím čo najviac a prišiel napokon ku mne puk a skončilo to v bránke,“ opisoval Bondra gólové okamihy a k tretej výhre Slovana v sérii dodal: „Atmosféra v šatni je výborná, chlapci makajú jeden za druhého. Je dôležité, že za každého stavu hráme až do konca, neopúšťame sa, jeden druhému veríme, tam je naša sila."
„S Romanom Faithom sme sa ešte nerozprávali, teraz to nemá cenu. Určite si k tomu niečo v sobotu povieme. Ale je to náš rozdielový hráč a verím, že ho to mrzí úplne najviac zo všetkých ľudí na zimáku. Veľmi dobre si to uvedomuje a dúfajme, že sa to nebude opakovať v ďalších zápasoch,“ vyjadril sa k jeho faulu banskobystrický tréner Vlastimil Wojnar. K inkriminovanému momentu prišlo v 33. minúte a výrazne ovplyvnil zápas, ktorý sa dovtedy vyvíjal jasne pre Banskú Bystricu.
Fanúšikovia sa mohli tešiť najmä z hetriku Cartera Turnbulla, ktorý tromi gólmi v rozmedzí desať a pol minúty priklonil misky váh na domácu stranu a v dvanástej minúte vyhnal z bránky Kiviaha, ktorého nahradil Andrisík. „Pre mňa to bol asi najrýchlejší hetrik v kariére, mal som aj ďalšie šance, bolo by pekné pridať ešte nejaký gól, ale nie vždy to vyjde,“ rozhovoril sa po zápase 27-ročný Kanaďan, ktorého tri góly po prehre v predĺžení až tak veľmi netešili, skôr naopak: „Spočiatku to bolo pekné, mali sme dobrý vstup do zápasu, ale neskôr sa to zmenilo, keďže sme nevyhrali. Je veľa vecí, na ktorých musíme ešte zapracovať, očividne na disciplíne. Myslím si, že sme premrhali dosť veľký náskok, takže máme na čom pracovať. Určite na disciplíne, musíme mať menej vylúčení. Sme z prehry sklamaní. Musíme sa hlavne poučiť. Môžeme sa pozrieť i na pozitíva, že sme vyhrali veľa zápasov, ale v šatni je teraz stále cítiť sklamanie, pretože sme verili, že tento zápas sme mohli vyhrať.“
Pri všetkých troch góloch Turnbulla si pripísal asistencie Oleksij Myklucha. K Turnbullovi sa vyjadroval v superlatívoch: „Hrá sa s ním výborne. Dokazuje, že je rozdielový hráč. Hlavne takto má vyzerať import a tie góly, vie to vystreliť. Som rád, že dal hetrik, len škoda toho výsledku.“ Bystričania síce prehrali, ale bodovali v šiestom dueli za sebou. „Mali sme dobrý úvod, potom prišlo dlhé oslabenie, súper nám dal počas neho tri góly a dostal sa razom do zápasu. V predĺžení sme skoro ani nemali puk. Je to hokej, stávajú sa aj také veci, že príde taký faul, aký prišiel, škoda toho, no hlavne je škoda, že sme to oslabenie neubránili a trikrát inkasovali. Je na druhej strane dobré, že sme bodovali, stále sme hore v tabuľke. Nemôžeme sa teraz splašiť. Musíme hrať ďalej našu hru, pokračovať v nej a hlavne hrať s pokojom,“ vysvetľoval Myklucha.
Dva góly Slovana Bratislava vrátane víťazného strelil pod Urpínom Radovan Bondra. Neskrýval tak pozitívne emócie: „Otočiť zápas z 1:4 na 5:4 u súpera a s tímom, ktorý je aktuálne prvý v tabuľke a neprehral, je super aj do ďalších zápasov pre nás. Znamená to, že nikdy neprestať hrať ani za nepriaznivého stavu a hrať až do konca. Po tom hetriku Turnbulla som mal aj po zvyšku zápasu stres, pretože čoho sa dotkol tento hráč, tak to skončilo v bránke. Mal tam ďalšie nebezpečné šance, ale naše presilové hry zabrali, hlavne tých päť minút. Využili sme, čo nám bolo ponúknuté a preto sa radujeme z dvoch bodov.“
Bondrovi sa v predchádzajúcich dueloch nedarilo. Až v piatom kole si pripísal prvý kanadský bod za asistenciu a sieť rozvlnil prvýkrát a to hneď dvakrát práve v Banskej Bystrici. „Mám radosť z mojich dvoch gólov, potreboval som takýto impulz, niekde sa nakopnúť. Som rád, že to už konečne vyšlo. Pri víťaznom góle som využil moju silnú stránku, dostal som sa pred bránku, kde sa tlačím čo najviac a prišiel napokon ku mne puk a skončilo to v bránke,“ opisoval Bondra gólové okamihy a k tretej výhre Slovana v sérii dodal: „Atmosféra v šatni je výborná, chlapci makajú jeden za druhého. Je dôležité, že za každého stavu hráme až do konca, neopúšťame sa, jeden druhému veríme, tam je naša sila."