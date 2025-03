Tury obsadil druhé miesto vo finále pretekov FISE v Macau

Macao 23. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury obsadil druhé miesto na podujatí FISE - Battle of the champions 2025 v čínskom Macau. Boli to pre neho prvé preteky v sezóne 2025. Nad jeho sily bol iba domáci Ginwoo Onodera, víťaz disciplíny street na X-games v roku 2023.



"Som rád, že som mohol reprezentovať Slovensko na tejto súťaži. Ďakujem všetkým za podporu," uviedol Tury na sociálnych sieťach.