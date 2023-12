Tury obsadil na MS v skejtbordingu 10. miesto, tesne mu uniklo finále

Tokio 16. decembra (TASR) - Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury obsadil na majstrovstvách sveta v Tokiu desiate miesto a len tesne mu unikol postup do finále. Celkovo získal 247,06 bodu, na postup do osemčlenného finále bolo potrebných aspoň 250,83 b.



Tury sa do semifinále prebojoval zo siedmej pozície, predstavil sa v druhej skupine. Predviedol náročný trik, za ktorý dostal 91,88 b., na postup do finále to však nestačilo. Druhý slovenský reprezentant Kristián Nguyen skončil už v kvalifikácii na 113. mieste.