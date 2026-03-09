Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tury obsadil štvrté miesto vo finále disciplíny street

Na snímke slovenský skejtbordista Richard Tury. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťdvaročný Tury sa zo semifinále dostal do boja o medaily ako posledný ôsmy.

Autor TASR
Sao Paulo 9. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury skončil na MS v brazílskom Sao Paule tesne za medailovými priečkami v disciplíne street. Vo finále si pripísal celkovú známku 153,82 a obsadil štvrtú priečku ako najlepší Európan. Dosiahol tak svoj najlepší výsledok na svetovom šampionáte v kariére.

Tridsaťdvaročný Tury sa zo semifinále dostal do boja o medaily ako posledný ôsmy. Vo finále, ktoré museli v nedeľu večer prerušiť pre dážď, sa potom ešte zlepšil. Za druhú jazdu dostal 73,95 bodu, z trikov mu najlepšie vyšiel druhý z troch s hodnotením 79,87. Pred ním skončili iba víťazný obhajca titulu Japonec Toa Sasaki, Angelo Caro z Peru a ďalší japonský reprezentant Sora Širai.

„Finále nebolo jednoduché – počasie v Sao Paule nám dalo poriadne zabrať. Dážď a mokrý skatepark niekoľkokrát prerušili priebeh finále, takže sme museli čakať, znova sa rozjazdiť a zostať koncentrovaní. V takýchto podmienkach rozhodujú detaily. Jeden trik ma delil od pódiového umiestnenia, nakoniec je z toho zemiaková placka. Pre mňa zatiaľ najlepší výsledok z majstrovstiev. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto finále a bojovať o medaily medzi najlepšími jazdcami sveta,“ uviedol na sociálnej sieti Tury, ktorý sa dostal do finále disciplíny street aj na OH 2024 v Paríži a obsadil tam piate miesto.



MS v skejtbordingu - Sao Paulo (Braz.)

street - finále: 1. Toa Sasaki (Jap.) 174,10, 2. Angelo Caro (Peru) 173,32, 3. Sora Širai (Jap.) 170,45, 4. Richard TURY (SR) 153,82, 5. Wallace Gabriel (Braz.) 153,77, 6. Max Berguin (Fr.) 126,09
.

