Tury po 5. mieste na MS: O takomto štarte sezóny som ani nesníval

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury životným výsledkom na MS 2022 v Dubaji výrazne zvýšil svoje šance na účasť na OH 2024 v Paríži. Piate miesto mu dalo nový impulz do ďalšieho priebehu sezóny, ktorú odštartoval najväčším úspechom slovenského skejtbordingu.



"Je úžasný pocit byť v top 5 na svete," netajil. Tury nevstupoval do šampionátu v meste Šardžá v pozícii favorita. Vo svojich jazdách sa však, na rozdiel od mnohých súperov, vyhol vážnejším chybám a dosiahol najväčší úspech kariéry. "Vôbec by som pred MS nepovedal, že to takto dopadne," uviedol 30-ročný Košičan.



V konkurencii takmer 170 elitných svetových skejtbordistov si vylepšil pozíciu v kvalifikačnom rebríčku OH 2024. V Paríži bude štartovať 22 skejtbordistov, cesta na olympiádu nebude jednoduchá. "Po OH v Tokiu sa zmenili podmienky. Z kvalifikácie vyradili majstrovstvá Slovenska, ktoré sa nebudú počítať. Rovnako sa už nepočítajú ani kontinentálne šampionáty, teda ani ME. Do úvahy sa už berú iba svetové súťaže, pričom najviac bodov sa dá získať práve na MS. Štart na OH by bol môj splnený sen. Keď som začínal so skejtbordingom, tak sme ani nesnívali, že tento šport bude na olympiáde. Teraz je šanca, že by som tam mohol štartovať aj ja a bol by som veľmi rád, keby sa mi to podarilo. V SAE som si vylepšil pozíciu v rankingu pre OH, čo ma veľmi teší. V prvej kvalifikačnej súťaži som obsadil 29. miesto, ale teraz piate, ktoré ma posunulo na priebežnú 7. priečku v celkovom poradí," poznamenal Tury pre TASR.



Február pre neho znamenal netradičný štart sezóny, no priniesol mu významný úspech. Hoci sa šampionát konal v druhý mesiac roku 2023, uvádza sa ako MS 2022. "Bolo to tam až extrémne nabité. Vôbec som nečakal, že sa dostanem do finále, pretože tam bola naozaj obrovská konkurencia. Z tých 170 jazdcov postúpilo do ďalšej fázy iba 28, takže to bol veľký rez. Veľa favoritov na tom vyhorelo, vrátane víťaza z OH v Tokiu. Ja som mal obavy, či prejdem prvým kolom, ale dopadlo to výborne. Potom nasledovalo semifinále, v ktorom nás bolo 32," poznamenal Tury, ktorý sa napokon tesne prebojoval do finálovej osmičky.



Semifinále sa konalo v olympijskom formáte, čo znamenalo dve jazdy a päť trikov. "Počíta sa jedna najlepšia jazda a dva najlepšie triky. Nie je tam nič predpísané, každý to má individuálne. V semifinále som v našej skupine skončil na 3. mieste, no za nami išla ešte ďalšia osemčlenná skupina. Mal som preto obavy z toho, či mi môj výkon bude stačiť na osemčlenné finále. Všetci z tej druhej skupiny výborne zajazdili prvé jazdy, takže sa dostali predo mňa, ale "best triky" sa nikomu z nich príliš nevydarili. Pre mňa to napokon znamenalo postup do finále z posledného 8. miesta, takže som mal aj šťastie. Bolo to moje prvé finále na MS a bral som to tak, že nech to dopadne akokoľvek, budem šťastný, že som sa tam dostal. Vo finále sa mi tiež celkom darilo, hoci mi rozhodcovia nedávali až toľko bodov ako trom najlepším jazdcom. Bolo to však aj tak viac než v semifinále. Vo finále som dal dve čisté jazdy, pričom druhá bola ešte vylepšená, takže tá sa počítala. V trikoch som dal štyri z piatich a počítali sa mi dve z toho. Napokon je z toho 5. miesto, za ktoré sú dobré body do olympijskej kvalifikácie," zhodnotil Tury.



Svetový šampionát v Dubaji bola druhá zo šiestich súťaží, na ktorých mohli skejtbordisti získať body do kvalifikačného rebríčka OH 2024. "Budeme mať ešte ďalšie štyri. Počítať sa budú tri najlepšie. Myslím si, že som na dobrej ceste dostať sa na OH, ale musím ešte ďalej bojovať a tvrdo trénovať. Nedávno som si dvakrát okúsil skejtpark v Dubaji, ktorý je geniálny a znovu tam pôjdem v marci trénovať. Sám na sebe vidím, že ma trénovanie v týchto podmienkach posunulo. Teraz, keď sa mi podarilo dostať sa do najlepšej päťky na MS, nevidím dôvod, prečo by som sa na niektorých z ďalších kvalifikačných pretekov nemohol umiestniť v najlepšej trojke," povedal Richard Tury.