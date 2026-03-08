Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Šport

Tury po svojej semifinálovej rozjazde na priebežnom 4. mieste

.
Na snímke uprostred slovenský skejtbordista Richard Tury. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Druhú rozjazdu s ďalšou osmičkou pretekárov organizátori odložili na nasledujúci deň pre silný vietor.

Autor TASR
Sao Paulo 8. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury je po úvodnej semifinálovej rozjazde na priebežnom 4. mieste v disciplíne street na MS v brazílskom Sao Paule. V semifinále získal známku 140,57 bodu a na postupovú definitívu si bude musieť počkať. Druhú rozjazdu s ďalšou osmičkou pretekárov organizátori odložili na nasledujúci deň pre silný vietor.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť