Tury po svojej semifinálovej rozjazde na priebežnom 4. mieste

Sao Paulo 8. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury je po úvodnej semifinálovej rozjazde na priebežnom 4. mieste v disciplíne street na MS v brazílskom Sao Paule. V semifinále získal známku 140,57 bodu a na postupovú definitívu si bude musieť počkať. Druhú rozjazdu s ďalšou osmičkou pretekárov organizátori odložili na nasledujúci deň pre silný vietor.