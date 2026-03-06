Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Šport

Tury postúpil do štvrťfinále disciplíny street zo 4. miesta

.
Na snímke slovenský skejtbordista Richard Tury. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťdvaročný Tury nastúpil ako posledný zo 106-členného štartového poľa. Za triky a prevedenie dostal od rozhodcov v prvej jazde 58,14 bodu, v druhej si bodový stav nezlepšil.

Autor TASR
Sao Paulo 6. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do štvrťfinále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule. V kvalifikácii obsadil 4. miesto a spomedzi Európanov bol najlepší. Druhý slovenský zástupca Kristián Nguyen skončil na 81. pozícii.

Tridsaťdvaročný Tury nastúpil ako posledný zo 106-členného štartového poľa. Za triky a prevedenie dostal od rozhodcov v prvej jazde 58,14 bodu, v druhej si bodový stav nezlepšil. Najlepší v kvalifikácii bol domáci Giovanni Vianna so ziskom 62,13 bodu. Do štvrťfinále, ktoré bolo na programe v piatok o 19.10 SEČ, postúpilo 32 najlepších. Informácie priniesol portál olympic.sk.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť