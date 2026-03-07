Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tury postúpil v disciplíne street na MS do semifinále

Na snímke slovenský skejtbordista Richard Tury. Foto: TASR - Martin Baumann

Semifinále je na programe v sobotu večer, súboje o medaily v nedeľu o 16.40 SEČ.

Autor TASR
Sao Paulo 7. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil na MS v brazílskom Sao Paule do semifinále v disciplíne street. Vo štvrťfinále obsadil 12. miesto, keď získal známku 57,70 b. Dostal sa tak medzi postupujúcu šestnástku ako jeden z iba dvoch Európanov. Semifinále je na programe v sobotu večer, súboje o medaily v nedeľu o 16.40 SEČ.
