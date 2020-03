Tury prekročil hranicu pešo a je v karanténe: Vyčistím si hlavu

Košice 23. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury je momentálne po návrate z USA v domácej karanténe v Košiciach. Nádejný olympionik v rozhovore pre olympic.sk prezradil, že pri návrate zo zámoria prekročil česko-slovenské hranice pešo.



"Už od 10. januára som bol v Los Angeles, kde som mal byť do začiatku apríla. Tento týždeň sa mala uskutočniť súťaž v Las Vegas, no ako sa situácia zhoršovala, rozhodol som sa vrátiť domov na Slovensko," uviedol Tury, ktorý priletel do Prahy práve v čase, keď Česká republika zavádzala prísne opatrenia. "Keďže Česi zatvorili svoje hranice, nebol som si istý, či sa tam vôbec dostanem. Nakoniec sa to podarilo. Slovenskú hranicu som ale musel prejsť peši, následne ma aj skontrolovali."



V USA trvalo dlhšie, kým úrady i obyvateľstvo začali situáciu s koronavírusom brať mimoriadne vážne. "Situácia bola ešte pomerne normálna. Jediné, čo som si všimol bolo to, že v obchodoch ľudia vykúpili toaletný papier a balenú vodu. Posledný deň pred odletom som však začínal vnímať viac opatrnosti, cesty bolo prázdnejšie. Stále to však bolo vlažné, všetky opatrenia začali riešiť neskôr," povedal Tury pre oficiálny portál Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



V domácej karenténe si aspoň na chvíľu od jazdenia oddýchne. "V Amerike som posledné dva mesiace iba jazdil na skejtborde. Doma si aspoň vyčistím hlavu. Zistil som, že posledné dva roky som okrem ‘skejtovania’ nerobil nič iné. Snažím sa byť v kondícii. Udržujem sa klasicky ako každý športovec – stacionárny bicykel, fitlopta. Vymýšľam si aj rôzne cviky na balančnej podložke, nech ten návrat na skejtbord nie je ťažký. Najdôležitejšie je, aby všetci ostali doma. Koronavírus porazíme len vtedy, ak sa spojíme. Všetko ostatné môže počkať, prvoradé je zdravie. Zostaňte doma, musíme to zvládnuť spoločne," dodal Tury, ktorý v roku 2018 vyhral svetovú sériu FISE World Series. Vlani na MS skončil na 17. mieste a tento rok sa už venoval príprave do Tokia, kde má mať skejtbording svoju olympijskú premiéru.