Tury už rozmýšľa nad ďalšou olympiádou. Bolo by to super, hovorí

Bratislava 6. mája (TASR) – Pred necelým rokom príjemne prekvapil slovenskú športovú verejnosť piatym miestom na olympijských hrách v Paríži a svojím správaním si okamžite získal srdcia fanúšikov. Skejtbordista Richard Tury pokračuje vo svojom úspešnom príbehu, v tomto roku sa dostal na jedno z najprestížnejších podujatí a štartuje boj o zisk miestenky na hry v Los Angeles.



Z 31-ročného skejtbordistu sa stal obľúbenec medzi ľuďmi a aj napriek tomu, že patrí medzi svetovú špičku, naďalej zostáva rovnako uvoľnený a prístupný. „Je zaujímavé vidieť, že po sponzorskej stránke prichádza veľa nových spoluprác z iných ako skejtbordingových sfér. Je o mňa väčší záujem, ako tomu bolo doteraz. Je zábavné vidieť, že sa to takto rozbehlo. Nečakal som to. Samozrejme, keby skončím na olympiáde na horšom mieste, tak by to bolo možno iné, ale snažím sa to užívať a baviť sa skejtbordingom. Stále sa snažím byť malý Rišo, ktorý to začal robiť. Budujú sa a taktiež otváram nové skejtparky, takže v mojej kariére je to nová skúsenosť. Ľudia ma oslovujú pri ich navrhovaní. Stále sa snažím skejtbordingom baviť, sú to popritom príjemné povinnosti,“ zhodnotil pre TASR Tury obdobie po účasti na olympijských hrách a vnímanie skejtbordingu.



V tejto disciplíne bol prvým Slovákom pod piatimi kruhmi a napokon sa stal najlepším Európanom. „Keď som bol malý, tak som sa v tom asi našiel. Ja som bol drevo na iné športy. Je to kus histórie môjho života, neviem, čo by som bez toho bol alebo aká by bola identita. Drží ma to, asi mi to formuje a buduje celý život. Ja som vďačný za to, že to stále môžem robiť a baví ma to, keďže to už je taká dlhá doba. Stále mi to príde, že som malý šesťročný ja a rovnako ma to baví. Malo to rôzne cesty, ja som začínal len tak a vôbec som nevedel, či sa tým budem vedieť živiť. Skúsil som všetko, od uličného skejtbordingu, takého jazdenia len tak, cez súťažné, až po najvyššiu ligu – olympiádu. Najviac ma v posledných rokoch začala baviť olympiáda, šliapať do toho naplno a vyžmýkať zo seba maximum,“ vyjadril sa Tury k svojej 25-ročnej ceste so skejtbordom.



Jeho sezóna je v plnom prúde, významným bodom bola účasť na podujatí Tampa Pro, ktorá má v skejtbordovej komunite legendárny status. „Američania to vymysleli tak, že to môžu jazdiť len jazdci, ktorí majú na skejte svoje meno a berú tam len niektoré značky. Mňa tam dlhé roky nechceli prihlásiť kvôli tomu, že nemám svoje meno na svojom skejte, čo by som si však mohol urobiť aj zajtra, pretože mám vlastnú značku, ale je to len slovenská značka. Dopomohla olympiáda a značka topánok, aby ma konečne akceptovali a mohol som jazdiť medzi legendami. Užil som si to. Mohlo sa to skončiť aj lepšie, pretože štyria jazdci predo mnou pokazili jazdy a dali mi jednoducho najavo, že som z Európy a zo Slovenska. Dal som však bodku na mapu a už vedia, kto som,“ uviedol reprezentant Slovenska na margo účasti a deviateho miesta na tomto podujatí.



Okrem toho zaznamenal druhú priečku v čínskom Macau. „Absolvoval som už nejaké sústredenia. Bolo super, že som bol opäť vo finále a udržiavam si latku. Idem sa ďalej pripravovať, o mesiac je ďalšia olympijská kvalifikácia, už sa to rozbieha. Ešte je to taký cyklus, že sa to počíta do priebežného poradia, aby človek mohol začínať na ďalších súťažiach v takom poradí. Je však podľa mňa vždy dobré si súťaže zajazdiť, aspoň človek vidí, na čom je, čo treba zlepšiť, ako to hodnotia a priebežne sa udržiavať. Okrem troch hlavných olympijských kvalifikácií tam budú Svetové poháre, chcel by som absolvovať 10 súťaží. Popritom sa chcem zlepšovať, v poslednom čase idem formát menej súťaží a viac tréningu, pretože človek sa rýchlejšie zlepšuje pri tréningu, čo bolo možné vidieť dva-tri roky pred Parížom. V novembri budú v Japonsku majstrovstvá sveta, to je asi vrchol našej sezóny a pomedzi to olympijské kvalifikácie, čo sú asi teraz najväčšie súťaže v skejtbordingu. Hlavné je byť však zdravý,“ povedal Tury k svojim tohtoročným cieľom.



Účasť na ďalších olympijských hrách je jeden z hlavných cieľov skúseného skejtbordistu a z toho dôvodu pridáva do svojho repertoára aj nové triky. „Bolo by to super, viedli tam moje prvé kroky, keď ma tam v roku 2013 zobral môj terajší tréner na prvý výlet. Vtedy sme ešte veľa natáčali na uliciach a školách. Keby sa tam podarí dostať, tak ja budem len rád, že budem v mekke skejtbordingu. Po olympiáde prišla chuť a už mám dve také esá v rukáve, na ktorých makám a zatiaľ si ich schovávam. Stále sa človek musí zlepšovať a pridávať niečo, proste neustále musí napredovať,“ ozrejmil Tury, čo by znamenala účasť v Los Angeles a prečo na sebe neustále pracuje.