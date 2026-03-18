Turyho potešil úspech z MS a verí, že raz sa dostane aj na pódium
Pod piatimi kruhmi a rovnako aj pred týždňom v Brazílii skončil ako najlepší Európan.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury verí, že štvrté miesto v disciplíne street na uplynulých majstrovstvách sveta v brazílskom Sao Paule nebude jeho najväčší úspech v kariére a raz sa dostane aj na medailové priečky. Tie mu na vrcholných podujatiach zatiaľ tesne unikajú, jeho predchádzajúce maximum na svetovom šampionáte bolo piate miesto a rovnaký výsledok si odniesol aj z olympijských hier v Paríži v roku 2024.
Pod piatimi kruhmi a rovnako aj pred týždňom v Brazílii skončil ako najlepší Európan. V náročných podmienkach v Sao Paule si vo finále pripísal celkovú známku 153,82 bodu a zdolali ho iba Japonci Toa Sasaki, Sora Širai a Peruánec Angelo Caro. „Je to môj najväčší úspech v kariére. Toto štvrté miesto je asi cennejšie ako piate na OH a predtým na MS, takže si to veľmi vážim. No verím, že raz sa mi podarí dostať aj do tej najlepšej trojky,“ povedal Tury po návrate na Slovensko. Po svetovom šampionáte totiž ešte letel do Číny, kde sa predstavil na ďalšej súťaži. „V podstate som cestoval z jednej strany sveta na druhú, pretože ešte po Brazílii som išiel na súťaž do Číny, na ktorú som bol pozvaný pol roka dopredu. Ešte keď sme nevedeli, že budem mať MS. Takže z Brazílie som sa stihol vrátiť na deň do Prahy a odtiaľ som letel do Hongkongu, z ktorého som sa vrátil včera poobede. Pomenil som trochu časových pásiem, ale tým, že cestujem skoro celý život, tak mi to príde už celkom normálne,“ opísal svoje posledné týždne.
Tury prezradil, že za úspech v Sao Paule vďačí kvalitnej príprave, keďže do najľudnatejšieho mesta Brazílie i celej Južnej Ameriky cestoval už v januári. „Vedeli sme, že MS sa budú jazdiť v skateparku, ktorý už bol postavený. Preto sme sa rozhodli, že si to ideme natrénovať dopredu a boli sme tam týždeň v januári a potom sa mi jazdilo ľahšie na súťaži. Pretože sme od prvej chvíle videli, že niektorí pretekári boli v tom skateparku stratení. Zásadná vec je, že nám zvyknú stavať nové parky ako na olympijských kvalifikáciách a tu sa jazdilo na hotovom. Prirovnal by som to k tomu, ako keby urobili majstrovstvá sveta v skateparku pod SNP-čkom,“ vysvetlil.
Samotnú súťaž veľmi ovplyvnilo počasie, organizátori ju museli pre dážď niekoľkokrát prerušiť. „Počas kvalifikácie bolo počasie v pohode, ale posledné tri dni stále pršalo. Pomohli mi dlhoročné skúsenosti zo súťaží a bolo treba zachovať chladnú hlavu. Dosť veľa pretekárov to psychicky nedalo,“ povedal Tury. Pre prerušenia musel čakať do poslednej chvíle na to, či sa prebojuje do finále: „Moja skupina stihla odjazdiť semifinále v sobotu na obed, no potom to opäť prerušili a museli sme čakať až do nedele rána, či postúpim. Bol som na priebežnej 4. pozícii a v nedeľu išlo ešte ďalších osem ľudí.“
Nakoniec sa dostal do boja o medaily ako posledný ôsmy a v ňom dosiahol najväčší úspech na MS. „Hneď ako sa začalo finále, tak po štyroch jazdách to znova prerušili na päť hodín. Bolo treba zostať dobre naladený a nerobiť si nejaké zbytočné scenáre v hlave. Dosť veľa pretekárov tomu podľahlo, no mne sa podarilo zajazdiť dobre a bolo z toho 4. miesto,“ dodal 32-ročný Slovák.
Turyho najbližšie čaká v apríli prestížne podujatie Tampa Pro na Floride a potom v júni v Ríme začiatok olympijskej kvalifikácie do Los Angeles 2028. „Je to ešte len prvá fáza kvalifikácie, ktorá potrvá do začiatku roka 2028. V apríli 2028 potom bude druhá fáza, kde postúpi len 44 ľudí a budú posledné tri súťaže. Po OH v Paríži sa začali objavovať nejakí noví pretekári, to je taký prirodzený vývoj toho športu. Každý sa zlepšuje, aj ja sa snažím zlepšovať, takže si myslím, že stačí držať tú latku a krok a verím tomu, že bude reálne sa dostať na olympiádu do Los Angeles, ak bude zdravie,“ dodal.
Z Turyho úspechu má veľkú radosť aj predseda Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Štefan Pjontek, ktorý verí, že najlepší slovenský skejtbordista uspeje aj na Svetových hrách (World Skate Games). Šéf zväzu dúfa, že Slovensko vyšle v októbri do paraguajského Asunciónu okolo 50 športovcov. „Bude tam dokopy trinásť športov a máme taký sen, že by sa na týchto hrách mohlo zúčastniť okolo 50 našich športovcov v disciplínach ako sú inline hokej, skejtbording či inlinespeed a máme aj dobrých mladých kolobežkárov. Hlavne však chceme obhájiť majstrovský titul v inline hokeji v kategórii do 19 rokov,“ uviedol Pjontek.
