Siahal na zlato. Tužinský získal na ME striebro a miestenku na OH

Výsledky - vzduchová pištoľ 10 metrov:



muži: 1. Paolo Monna (Tal.) 239,9 b - miestenka na OH, 2. Juraj TUŽINSKÝ (SR) 239,8 - miestenka na OH, 3. Robin Walter (Nem.) 216,3, 4. Viktor Bankin (Ukr.) 197,8, 5. Michael Schwald (Nem.) 178,5, 6. Jason Solari (Švaj.) 158,1, 7. Yusuf Dikec (Tur.) 136,9, 8. Georgios Gampierakis (Gr.) 115,0



ženy: 1. Anna Dulceová (Mold.) 239,3 b, 2. Simal Yilmazová (Tur.) 237,4, 3. Zorana Arunovičová (Srb.) 216,1

Györ 29. februára (TASR) - Slovenský strelec Juraj Tužinský si vybojoval striebornú medailu vo vzduchovej pištoli 10 metrov na ME v maďarskom Györi a zároveň získal aj miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. Vo štvrtkovom finále prehral posledným výstrelom o jedinú desatinu bodu s Talianom Paolom Monnom. Predstaví sa už na svojej štvrtej olympiáde.Tužinský postúpil do finále z piateho miesta kvalifikácie nástrelom 580 bodov a bojoval o miestenku na OH. Na ňu mu s určitosťou stačilo striebro a za určitých podmienok aj umiestnenie do štvrtého miesta. V úvode finále sa mu príliš nedarilo, keď bol po prvých piatich ranách posledný a po desiatich siedmy. Potom však predvádzal skvelý výkon a postupne sa posúval dopredu. Po 16. rane stále strácal na priebežného lídra Nemca Robina Waltera až 3,1 bodu. Po ďalších štyroch ranách však bol už druhý so stratou 0,5 b na Monnu a po vypadnutí Ukrajinca Viktora Bankina mal istú medailu. Následne vypadol aj Walter a Tužinský pred záverečnými dvoma ranami o zlato viedol pred Monnom o 1,8 bodu. V záverečných dvoch výstreloch však trafil len 9,7 a 9,3 b, kým jeho súper 10,5 a 10,4 a Slovák tak prehral najtesnejšie o 0,1 bodu. Po pretekoch však neskrýval radosť, keďže okrem striebra získal aj miestenku do Paríža.Z finálovej osmičky mali už pred štartom istú účasť na OH Walter a Švajčiar Jason Solari. Tužinský tak potreboval skončiť medzi najlepšími dvoma spomedzi ešte nekvalifikovaných strelcov. Druhú miestenku získal víťaz Monna.Tužinský sa predstaví na štvrtej olympiáde, doteraz štartoval v Londýne 2012, Riu de Janeiru 2016 a v Tokiu 2020. Najlepší výsledok dosiahol v Brazílii, kde skončil tesne za pódiom na štvrtom mieste. Na ME získal svoju štvrtú medailu - pred tromi rokmi v Osijeku si vybojoval titul, predvlani v Hamare bol strieborný a v roku 2010 skončil tretí v Merakeri. Bronz má aj z Európskych hier 2015 v Baku a vyhral dve podujatie Svetového pohára - v roku 2023 v Káhire a 2022 v Riu de Janeiro, tretí skončil v Gabale 2015 a v Riu 2016.Na podujatí štartovali spomedzi Slovákov aj Marek Kostúr a Peter Baláž. Prvý menovaný bol na 29. mieste s 572 bodmi, o dva menej mal Baláž na 38. priečke. Postupovú hranicu stanovil Grék Georgios Gampierakis na 579 bodov.V súťaži tímov skončilo slovenské trio na piatej priečke so ziskom 1722 bodov, zlato si vybojovali Nemci (1737).