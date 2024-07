Tužinský nepostúpil do finále vzduchovej pištole

vzduchová pištoľ - kvalifikácia:



1. Damir Mikec (Srb) 584 b, 2. Federico Nilo Maldini (Tal.) 581, 3. Christian Reitz (Nem.) 580, 4. Wonho Lee (Kór. rep.) 580, 5. Paolo Monna (Tal.) 579, 6. Jü Sie (Čína) 579, 7. Davaachuu Enchtaivany (Mong.) 578, 8. Robin Walter (Nem.) 577, ... 25. Juraj TUŽINSKÝ (SR) 571



Chateauroux 27. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský nepostúpil do osemčlenného finále vzduchovej pištole na olympijských hrách vo Francúzsku. V sobotňajšej kvalifikácii v Chateauroux obsadil 25. miesto s nástrelom 571 bodov. Na postup mu chýbalo šesť bodov.Tužinský neodštartoval najlepšie a po úvodnom zo šiestich kôl mal na konte 94 bodov, čo ho radilo do tretej desiatky. Úvod zvládol najlepšie Srb Damir Mikec, obhajca striebra z Tokia mal nástrel 99 b. Slovenský reprezentant zvládol druhé kolo lepšie s 97 b, v ďalších dvoch však získal len 94 a 92 bodov a postup sa mu výrazne vzdialil. V posledných dvoch kolách si pripísal zhodne 97 b, čo mu dokopy prinieslo 571 bodov a stačilo mu to len na 25. priečku. Kvalifikáciu vyhral s nástrelom 584 b Mikec, posledný ôsmy postupujúci Robin Walter z Nemecka mal 577 b. Štartovalo 33 strelcov.Tužinský sa predstavil už na svojej štvrtej olympiáde, v minulosti sa zúčastnil aj na hrách v Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2020. Najlepší výsledok dosiahol v Brazílii, kde sa prebojoval do finále a tesne mu ušla medaila, keď skončil na štvrtom mieste o dve desatiny bodu. Pred troma rokmi v Tokiu obsadil v kvalifikácii 27. priečku.