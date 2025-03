Tužinský s druhým titulom vo vzduchovej pištoli na 10 m

Osijek 9. marca (TASR) - Slovenský strelec Juraj Tužinský sa stal majstrom Európy vo vzduchovej pištoli na ME vo vzduchových zbraniach na 10 metrov v chorvátskom Osijeku. Vo finále získal dovedna 242,5 bodov, v rozstrele si udržal vedenie pred Čechom Pavlom Schejbalom a triumfoval o 1,6 boda. Pódium doplnil Jason Solari zo Švajčiarska (217,4 b).



Tužinský postúpil do osemčlenného finále zo šiesteho miesta. V prvej fáze nazbieral najviac bodov spomedzi súperov (103) a do vyraďovačky tak išiel v najvýhodnejšej pozícii. Vedenie dokázal udržať po celý čas a najhoršie mu vyšiel posledný rozstrel so Schejbalom, ktorý stiahol 2,1 b zo svojej 3,7 bodovej straty.



Pre 40-ročného Tužinského to bol druhý kontinentálny titul po celkovom triumfe v Osijeku 2021. Z európskeho fóra má kompletnú medailovú zbierku, vlani bol strieborný v maďarskom Győri a pred 15 rokmi bral bronz v nórskom Merakeri.



Zvyšní Slováci nepostúpili z kvalifikácie. Marek Copák obsadil 23. priečku (575), Marek Kostúr skončil v kvalifikácii 42. (570) a Peter Baláž 72. (559). V tímovej súťaži skončili Slováci v zložení Tužinský, Kostúr a Baláž na 11. mieste.