Tužinský pred štvrtým štartom na hrách: Finále by sa mohlo podariť

Bratislava 20. júla (TASR) - Dvojica slovenských reprezentantov Juraj Tužinský a Denisa Baránková v sobotu zamierila na OH v Paríži. Strelec Tužinský sa počas svojej štvrtej účasti na olympiáde pokúsi o zisk cenného kovu, Baránková by sa rada prebojovala medzi najlepšiu osmičku.



Tridsaťdeväťročný Tužinský v minulosti štartoval na OH v Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016 i v Tokiu 2020. Najlepšie umiestnenie vo vzduchovej pištoli 10 metrov dosiahol v Brazílii, kde skončil na nepopulárnej "zemiakovej" priečke. V Anglicku skončil 15. a v Japonsku obsadil 27. miesto. "Nejaké ambície sme si úplne nekládli. Hlavne aby sa to podarilo a nebolo to ako v Tokiu, kde sme boli vynikajúco pripravení a nedopadlo to podľa očakávaní. Tento rok vieme, čo treba a netreba urobiť, takže verím, že finále by sa mohlo podariť. Forma na to je, ale ešte je to ďaleko. Dôležitý bude deň D, keď nastúpim na palebnú čiaru," uviedol majster Európy z roku 2021.







Tužinský si vybojoval miestenku na februárových ME v Maďarsku, kde získal striebro. Vo svetovom rebríčku mu v jeho disciplíne patrí tretia priečka a v Paríži tak bude patriť medzi favoritov. Prípravu mu však trochu "narušili" rodičovské povinnosti. "Keďže sa mi minulý rok narodil syn, je oveľa ťažšie skĺbiť tréningy a regeneráciu a doma pomáhať s dieťaťom. Niektoré noci boli také, že som sa musel ráno premáhať na tréning, keďže som nebol úplne oddýchnutý. Skĺbiť takéto povinnosti s tréningom ma naučilo veľa. Bolo to iné, ale myslím, že sme na olympiádu pripravení dosť dobre," skonštatoval Tužinský.



Baránková sa predstaví na druhej olympiáde, vo svojom debute na predošlých hrách v Tokiu obsadila 33. miesto. "Dúfam, že sa podarí lepší výsledok ako v Tokiu. Máme celkom dobré ciele, aj príprava smerovala k tomu, aby sa to podarilo čo najlepšie," uviedla 22-ročná reprezentantka. Cieľ na nadchádzajúcich hrách má jasný: "Určite opäť dve vyhraté eliminácie, celkom reálnych je možno top 8."



Dvojnásobná strieborná medailistka z terénnych ME (2021, 2023) si svoju účasť vybojovala v júnovej kvalifikácii v tureckej Antalyi. "Mali sme trošku menej času, keďže aj tá miestenka sa podarila vybojovať trošku neskôr. Ale dali sme do toho všetko, mali sme veľké objemy či už v ´posilke´ alebo na strelnici. Naozaj išlo všetko podľa plánov," zhodnotila Baránková prípravu.







Tužinského súťaž je na programe deň po piatkovom otváracom ceremoniáli a vyvrcholí v nedeľu 28. júla. Kolo pre nasadzovanie v lukostreľbe žien sa začne vo štvrtok 25. júla, hlavná časť sa bude konať od stredy 31. júla.