Tužinský v Tokiu nepostúpil do finále vzduchovej pištole

Tokio 24. júla (TASR) - Slovenský športový strelec Juraj Tužinský sa na OH v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny vzduchová pištoľ 10 m. V sobotnej kvalifikácii obsadil 27. miesto nástrelom 570 bodov, na prienik medzi elitnú osmičku mu chýbalo osem bodov.



Tužinský si v šiestich kvalifikačných položkách prípísal na svoje konto postupne 96, 95, 95, 95, 94 a 95 bodov. V konkurencii 36 súťažiacich postúpil z prvého miesta do finále (8.30 SELČ) Ind Chaudhary Saurabh výkonom 586 bodov.



Tridsaťšesťročný Tužinský štartoval pod piatimi kruhmi tretíkrát v kariére. Úradujúci majster Európy vo vzduchovej pištoli nenadviazal na štvrté miesto v rovnakej disciplíne z predchádzajúcej olympiády v Riu de Janeiro.