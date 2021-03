Tvrdoň a Kollár predĺžili zmluvy v Nitre, ostávajú aj Nemec či Hrnka

Nitra 26. marca (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Marek Tvrdoň a Andrej Kollár budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v extraligovom HK Nitra, s ktorým podpísali ročné kontrakty. Klub na oficiálnej stránke pripomenul, že vďaka viacročným kontraktom počíta aj so službami útočníkov Tomáša Hrnku a Daniila Fominycha a obrancov Šimona Nemca a Martina Bodáka.



Tvrdoň sa pred sezónou 2020/2021 vrátil do materského klubu po tom, čo si vyskúšal pôsobenie vo viacerých európskych ligách. V 50 zápasoch základnej časti nazbieral 54 kanadských bodov a za 23 gólov a 31 asistencií, čím sa stal najproduktívnejším hráčom Nitry a štvrtým v poradí celej extraligy.



Kollár mal v doterajšom priebehu sezóny bilanciu 33 bodov za 14 gólov a 19 asistencií v 49 zápasoch, čím vylepšil svoje osobné maximum z predošlej sezóny (28 bodov).



Aj Hrnkovom prípade išlo pred sezónou 2020/2021 o návrat odchovanca a aj on si v základnej časti vytvoril osobné bodové maximum. V 43 zápasoch získal 31 bodov za 15 gólov a 16 asistencií.



Rodák z Liptovského Mikuláša Šimon Nemec má v Nitre zmluvu až do konca sezóny 2024/2025. Nitriansky klub informoval, že v jeho drese by mal odohrať ročník 2021/2022, po ktorom bude s veľkou pravdepodobnosťou draftovaný do NHL.



Pre Bodáka je sezóna 2020/2021 prvá v najvyššej slovenskej súťaži. Zatiaľ v nej odohral 45 zápasov s bilanciou 1 gól, 15 asistencií a 58 trestných minút.



Rodák z ruskej Ufy Fominych dlhodobo pôsobí na Slovensku a už dávnejšie prijal aj slovenské občianstvo. Sezónu 2020/2021 mu čiastočne prekazili zdravotné problémy, pre ktoré zatiaľ odohral iba 24 zápasov. V nich mu do štatistík pribudol 1 gól, 3 asistencie a 14 trestných minút.