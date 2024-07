Twardzik po remíze Trnavy v Sarajeve: Vďačíme za ňu brankárovi

Trnava 26. júna (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si z pôdy FK Sarajevo priviezli bezgólovú remízu, o postupujúcom do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy tak rozhodne jeden duel na Štadióne Antona Malatinského. Domáci tím mal pred zaplneným hľadiskom viac z hry, a tak slovenský zástupca bol s výsledkom spokojný.



Tréner Trnavčanov priznal, že zápasový plán sa jeho zverencov napĺňať nepodarilo. "Chceli sme hrať kombinačne a zapojiť do toho aj nového brankára. Ale od prvej malej domov to bola šanca za šancou, ktoré sme my sami vypracovali súperovi. S veľkým šťastím sme prvý polčas ustáli. Mali sme katastrofálnu rozohrávku vzadu a pokiaľ sme chceli ísť aktívne do pressingu, tak sme mali problém s rýchlymi útočníkmi a veľký priestor za defenzívnou líniou," uviedol Michal Gašparík podľa oficiálnej stránky Spartaka.



Aj obranca Filip Twardzik vie, že bezgólová remíza sa nemôže Trnavčanom máliť. "V prvom polčase sme to ustáli a domáci mali veľa šancí. Smerom dopredu sme museli drieť, aby sme si vôbec vypracovali nejakú príležitosť. Môžeme ďakovať Žigovi Frelihovi, že nám vychytal nulu, inak by to mohlo už po prvom polčase vyzerať úplne inak," pripustil.



Výsledok 0:0 ako nádejný do odvety vníma aj ďalší obranca Libor Holík. "Remíza je pre nás dobrá. Prežili sme tam viaceré náročné situácie. Zo začiatku sa hralo hore-dole a trvalo nám, kým sme sa dokázali skonsolidovať," priznal.



Odveta je v Trnave na programe v stredu o 20.30 h. Víťaz dvojzápasu narazí v ďalšom meraní síl na neúspešného zo súboja Európskej ligy Wisla Krakov - Rapid Viedeň.