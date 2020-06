Twins odstránili sochu bývalého majiteľa pre jeho rasistické výroky

Minneapolis 20. júna (TASR) - Klub zámorskej bejzbalovej MLB Minnesota Twins odstránil sochu bývalého majiteľa Calvina Griffitha, ktorá stála pred štadiónom. Dôvodom sú jeho rasistické výroky z konca 70-tych rokov.



Griffith v roku 1961 presťahoval vtedajší tím Washington Senators do Minneapolisu. "Poviem vám prečo. Zistil som, že tu žije iba 15-tisíc černochov. Tí na zápasy nechodia. Prišli sme sem, lebo tu máte dobrých, pracovitých bielych ľudí," vysvetlil o 17 rokov neskôr v miestnych novinách, prečo dal Minnesote prednosť pred inými mestami, ako napríklad New Orleansom.



Za Twins hrali počas Griffithovej éry aj afroamerickí bejzbalisti, ale v mužstve nemali ľahkú pozíciu. Člen Siene slávy MLB Rod Carew odišiel z tímu v roku 1979 s vysvetlením, že za takého fanatika hrať nebude. Griffith zomrel v roku 1999, klub mu odhalil sochu pred desiatimi rokmi.



Práve v Minneapolise zomrel 25. mája George Floyd pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili až do násilností. Počas protestov obrátili demonštranti svoj hnev aj proti množstvu sôch osobností, ktoré spájali s rasovým útlakom. "Nemôžeme Calvina Griffitha vymazať z histórie Minnesoty Twins. Ale veríme, že odstránenie jeho sochy je nevyhnutný krok k tomu, aby každý fanúšik i zamestnanec mohol mať na štadióne Target Field pocit, že je tu vítaný a v bezpečí," uviedol podľa agentúry AP klub, ktorý o odstránení sochy informoval v deň 155. výročia ukončenia otroctva v USA.