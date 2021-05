U hráčov prevažujú po žrebe pozitívne dojmy, tešia sa na Nórsko

Bratislava 7. mája (TASR) - Slávnostné žrebovanie základných skupín majstrovstiev Európy v hádzanej mužov, ktoré budú v januári 2022 hostiť Slovensko a Maďarsko, so záujmom sledovali aj reprezentanti SR. Krídelník nemeckého TV Emsdetten Tomáš Urban si prial za súperov trojicu Portugalsko, Rakúsko a Ukrajinu. Želanie mu nevyšlo.



„Videli sme, čo sme chceli, alebo možno aj nechceli. Rusov poznáme veľmi dobre, viackrát sme s nimi hrali veľmi vyrovnanú partiu. S Litvou sme sa presvedčili, že ich môžeme takisto zdolať a sú pre nás najschodnejší súper v skupine, aj keď sme po poslednej predkvalifikácii odchádzali s tesnou prehrou zo vzájomného duelu. K Nórom sa netreba asi ani vyjadrovať, môže to byť pre nás veľká škola, ale takisto si myslím, že ich môžeme prekvapiť a cestu k postupu zo skupiny im pekne sťažiť. Celkovo sa dá povedať, že môžeme byť so žrebom spokojní, keďže to mohlo vypáliť aj omnoho horšie,“ uviedol pre slovakhandball.sk ľavoruký krídelník T. Urban.



Výsledok žrebu potešil aj kanoniera Patrika Hruščáka z tímu Košice Crows: „Myslím si, že žreb je pre nás parádny. Zahráme si proti Nórsku so svetovou hviezdou Sanderom Sagosenom. Potom tam máme Rusko a Litvu, pričom viac-menej sme dúfali, že aspoň jedného z nich dostaneme. Takže žreb nám celkom prial a môžeme sa začať pripravovať na týchto súperov. S Litovčanmi sme sa stretli pred rokom v Luxembursku a s Rusmi sme tiež párkrát hrali, takže vieme, čo je to za mužstvo. Z môjho pohľadu môžeme byť spokojní.“



Jakub Prokop, spojka maďarského Budakalászu, si potenciálnych protivníkov pred štvrtkovým rozhodnutím o zložení skupín nevyberal. „Musím sa úprimne priznať, že pred žrebom som nemal favorita, ktorého by som chcel, či naopak nechcel do našej skupiny. Myslím si však, že môžeme byť spokojní. Z prvého koša nebolo veľmi na výber, takže môžeme byť radi, že si zahráme s družstvom svetových kvalít, akým je Nórsko na čele s jedným z najlepších hádzanárov sveta. Pokiaľ ide o tímy Ruska a Litvy, tak si myslím, že v týchto zápasoch sa budeme snažiť bodovať naplno. S Ruskom sa v poslednej dobe odohralo dosť vzájomných zápasov a Litve máme čo vracať z poslednej predkvalifikácie v Luxembursku, kde sme prehrali o jediný gól a nepostúpili ďalej. Osobne dúfam, a spravím pre to všetko, že si udržím miesto v reprezentácii a budem sa môcť zúčastniť na domácom šampionáte, ktorý je azda snom každého hádzanára,“ vyjadril sa Prokop.



Neutrálny postoj zaujal Šimon Macháč, podľa ktorého sa v zozname účastníkov nedá nájsť ľahkého súpera. „Na zloženie skupiny nemám pozitívny alebo negatívny názor, keďže všetky tímy, ktoré sa kvalifikovali na ME, sú kvalitného a dokonca až svetového formátu. Tieto družstvá vybojovaním postupu na ME dokázali, že každý jeden zápas bude náročný a musíme sa naň zodpovedne pripraviť. Každý duel treba odohrať na 120 percent a je jedno proti komu nastúpime. Musíme bojovať od začiatku až do konca. Nemal som vyslovene nejaké želanie ohľadom zloženia skupiny. Osobne dúfam, že situácia ohľadom koronavírusu sa bude zlepšovať a umožní divákom, aby nás mohli prísť podporiť v najväčšom počte a boli naším ďalším hráčom,“ zaželal si pivot maďarského Egeru.



Optimistický pohľad v prvej reakcii na žreb pridal Martin Slaninka. „Je to hrateľná skupina. Samozrejme, najväčším ťahákom v nej sú Nóri, ktorí sú zároveň nesporným favoritom skupiny. Z prvého koša by sme si však príliš nenavyberali… Nepamätám si, že by sme sa s nimi niekedy v poslednej dobe stretli. Rusko aj Litva by nám mohli sedieť a verím, že práve cez nich sa prebojujeme do hlavnej fázy turnaja v Bratislave. Litovčanom máme šancu odplatiť prehru o jeden gól v rozhodujúcom súboji predkvalifikácie o postup na MS 2021 v Egypte. S Rusmi sme zase naposledy odohrali výborné domáce zápasy a dokonca v roku 2016 sme si bod priviezli aj za remízu z Moskvy,“ poznamenal pivot zo švajčiarskeho HSC Suhr Aarau.